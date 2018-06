Kopasz Bálint erődemonstrációt tartott K1-1000 méteren - szegedi kajak-kenu válogató képekben

A nap első fináléjában, férfi K-1 1000 méteren a nagy esélyes Kopasz Bálint erődemonstrációt tartott. Az algyőiek 20 éves, Eb-bronzérmes kajakosa már féltávnál is vezetett, majd fokozatosan növelte előnyét, amely a hajrára több hajóhossznyira nőtt. Bár a végén kissé kiengedett, győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben."Mivel az elmúlt két évben jól teljesítettem ezen a távon, voltak elvárások velem szemben. Erős volt a mezőny, kicsit izgultam is a rajt előtt, és örülök, hogy sikerült megnyernem az első válogatót" - mondta Kopasz, aki hozzátette: a jövő heti Eb-n szeretne megint felállni a dobogóra.A kenusok hasonló számában a párosban olimpiai bronzérmes Kiss Tamás ugyancsak elhúzott az ellenfeleitől, majd a hajrát is bírta. Bár Bodonyi András az utolsó száz-százötven méteren hatalmas tempót diktálva felzárkózott mögé, végül a csepeli Kissé lett a győzelem.A kajakpárosok 500 méteres fináléjában a négyesből kimaradt Mozgi Milán és Somorácz Tamás szerezte meg az első helyet magabiztos versenyzéssel, míg a C-2 200 méter négyhajós mezőnyében a várakozásoknak megfelelően Hajdu Jonatán és Fekete Ádám nyert.A két szombati női döntő közül az elsőben, K-2 500 méteren bejött a papírforma, az előzetesen legesélyesebbnek tartott Medveczky, Csipes duó diadalmaskodott simán, igazi csata csak a dobogós helyekért folyt. A honvédos kettős mögött a tavalyi évet Csipeshez hasonlóan kihagyó háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella és új versenyzőtársa, Bodonyi Dóra ért célba másodikként, a harmadik pedig az UTE egysége, Katrinecz Rita és Malcsiner Eszter lett."Nem készültünk külön a párosra, mindkettőnk számára az egyes élvezett prioritást, ehhez képest nagyon jó érzésekkel szálltunk ki a hajóból. A felénél már éreztük, hogy meglesz a győzelem" - fogalmazott Csipes, aki tavaly ősszel adott életet kislányának, Olíviának.Az új olimpiai számban, C-1 200 méteren a győri Balla Virág nyert, aki pénteken 500 méteren is a leggyorsabbnak bizonyult.A vasárnapi zárónapon 10 órakor rendezik az első finálét.Akik most jól szerepelnek, utazhatnak a jövő hétvégi belgrádi Európa-bajnokságra és félig-meddig már az augusztusi portugáliai világbajnokságon érezhetik magukat. Az Eb-indulók névsoráról hétfőn dönt Hüttner Csaba szövetségi kapitány.A szombati dobogósok (a szövetség eredményközlője alapján):1. Kopasz Bálint (Algyő) 3:38.530 p2. Ceiner Benjámin (BHSE) 3:39.6083. Varga Ádám (KSI SE) 3:41.1301. Mozgi Milán, Somorácz Tamás (Graboplast Győr, ASE) 1:30.2452. Tóth Dávid, Kulifai Tamás (UTE) 1:32.1233. Koleszár Mátyás, Németh Viktor Máté (BHSE) 1:32.7341. Kiss Tamás (Csepel) 4:02.9272. Bodonyi András (NKM Szeged) 4:03.3773. Kiss Balázs (Dunaferr) 4:06.7271. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (Dunaferr, UTE) 38.318 mp2. Hajnal Kristóf, Takács Mihály (Graboplast Győr) 40.5623. Széles Gábor, Devecseri Ádám (Graboplast Győr) 40.6011. Medveczky Erika, Csipes Tamara (BHSE) 1:42.698 p2. Szabó Gabriella, Bodonyi Dóra (BHSE, Szolnok) 1:44.3933. Katrinecz Rita, Malcsiner Eszter (UTE) 1:44.8151. Balla Virág (Graboplast Győr) 47.725 mp2. Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győr) 48.3693. Lakatos Zsanett (UTE) 50.152