Kopasz és Nádas duplázik

A hétvége eredményei

II. kajakos, kenus válogató, Szolnok, Holt-Tisza. A hétvége Csongrád megyei eredményei, 1000 méter, nők, K2: 2. Medveczky Erika (DÉMÁSZ-Szeged), Farkasdi Ramóna (Honvéd).

500 méter, férfiak, K1: 1. Kopasz Bálint (Algyő SK), 7. Nádas Bence (DÉMÁSZ-Szeged), K2: 1. Nádas B., Tótka Sándor (Újpest), 7. Balaska Márk (Honvéd), Birkás Balázs (DÉMÁSZ-Szeged), C1: 3. Bodonyi András (DÉMÁSZ-Szeged); nők, K1: 1. Medveczky E., K2: 5. Medveczky E., Farkasdi R.



Hatalmas örömordítás szakadt ki a DÉMÁSZ-Szeged kiválóságából, Medveczky Erikából a K1 500 méter céljában. Az 1000 méteren korábban több világbajnoki címet is szerző versenyző az elmúlt években sokszor próbálkozott a rövidebb távon, de nem tudott maradandót alkotni, az idén azonban fantasztikus formában van 500 méteren is.



Tulajdonképpen végig uralta a döntőt, pedig látszott, hogy az első válogatón győztes Takács Tamara és a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztina is kiváló formában van. Medveczky nyert, így a szétlövésre készülhet, amellett, hogy hétvégén a plovdivi Európa-bajnokságon is érdekelt.



Az algyőiek kiválósága, Kopasz Bálint az 1000 után 500 méteren sem talált legyőzőre – ebben a számban is duplázott, azaz az első, szegedi válogató után a második, szolnoki válogatón szintén győzött. Kopasz így ebben a két számban nemcsak az Európa-, hanem a világbajnokságon is indulhat.



Szép feladat 20 évesen, de az eltökéltsége, a profizmusa alapján nem vitás, ezeken az eseményeken is jól szerepel majd. Ahogy Kopasz, úgy K2 500 méteren Nádas Bence is ismételt: újra nyertek az újpesti Tótka Sándorral egy hajóban.



– Az első válogató után nem dőltünk hátra, hiába is győztünk – mondta Nádas Bence. – Ez a döntő azért keményebb volt a múltkorinál. Nem hoztuk ki a maximumot, volt egy kis hiba, de így is nyertünk. Arra törekszünk, hogy önmagunkat győzzük le, és bízom abban, hogy az Európa-bajnokságra ezt a formát át tudjuk vinni.



A világbajnokságon ugyancsak erre törekszünk. Az Európa-bajnokságon K2 500 és K4 500 méteren indulhatunk, ezzel a páros sikerrel pedig nemcsak ebben a számban, hanem az 500 méteres négyesben is szinte biztos a helyünk a vb-n.