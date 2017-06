Kopasz folytatta a sorozatát

Megyei eredmények



I. felnőtt, U23-as és parakenu világbajnoki válogató, Szeged, Maty-ér. A Csongrád megyei versenyzők tegnapi eredményei, 1000 méter, férfiak, C1: 3. Bodonyi András (DÉMÁSZ-Szeged); K1: 1. Kopasz Bálint (Algyő). 500 m, nők K1: 3. Medveczky Erika (DÉMÁSZ-Szeged). 200 m, férfiak, K1: 4. Birkás Balázs, 7. Nádas Bence (mindkettő DÉMÁSZ-Szeged); nők, C1: 4. Nagy Bianka, 6. Miskolczy Fruzsina (mindkettő DÉMÁSZ-Szeged).

Bírja a terhet. Esélyesként nyerte a K1 1000 métert az algyői Kopasz Bálint. Fotó: Karnok Csaba

Az Algyő felnőtt világkupagyőztes kajakosa, Kopasz Bálint ott folytatta, ahol a májusi, szegedi eseményen abbahagyta. Bár csak jövő kedden lesz 20 éves, ám nyugodtan kijelenthetjük, már több, mint egy tehetséges versenyző, sőt ha ilyen ütemben alakul a pályája, a K1 1000 méteres szám hosszú távon az övé lehet – nemcsak itthon, hanem akár külföldön is.A szegedi világbajnoki válogató első napján is hozta az eddig megszokott formáját ebben a számban, és magabiztosan győzte le riválisait. Ez azt is jelenti, hogy ő biztos indulója a júliusi plovdivi (Bulgária) felnőtt Európa-bajnokságnak.– Már tavaly is jó formában voltam a második válogatóra, de akkor az érettségi nehezítette a helyzetemet – mondta Kopasz, aki ebben a számban az idén már a negyedik győzelmét aratta. – Most több idő jut a pihenésre, jobban figyelek az étkezésre, talán ezért megy így a hajó. Nem volt különösebb taktikám, inkább belevittem mindent a pályába, ami jólesett.

A 200 méteres számok alatt még pislogni sem érdemes, olyan picik a különbségek. A szegedi Birkás Balázs pontosan tudja ezt, hiszen míg a világkupán egy picivel verte meg a győri Horváthot, addig ezúttal szinte ugyanilyen picivel kapott ki tőle – igaz, közöttük ért még be a célba további két kajakos is.Éremmel mutatkozott be szegedi színekben a Kis-Duna SE frissen igazolt kajakosa, Medveczky Erika, aki K1 500 méteren lett harmadik. Napra pontosan egy éve versenyzett utoljára Kárász Anna, a DÉMÁSZ-Szeged kétszeres világbajnoka, aki visszatérése alkalmával tegnap ugyanezen szám, a K1 500 méter B döntőjét megnyerte. Kovács László és Simon Miklós tanítványa magabiztos evezéssel végzett az élen, így összesítésben nyolcadik lett.Az események a hétvégén folytatódnak: ma 10.05-től 12, majd 17-től 18 óráig döntőket rendeznek, vasárnap pedig 8.30-től előfutamok, 13.40-től finálék következnek.