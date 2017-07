Kopasz megy a vb-re is, Kárász visszalépett a válla miatt

Eredmények



II. kajakos, kenus válogató, Szolnok. A Csongrád megyei versenyzők eredményei. 1000 méter, férfiak, K1: 1. Kopasz Bálint (Algyő SK). C1: 2. Bodonyi András (DÉMÁSZ-Szeged. 200 m, férfiak, K1: 3. Birkás Balázs (DÉMÁSZ-Szeged), K2: 2. Balaska Márk (Honvéd), Birkás B. Nők, C1: 6. Miskolczy Fruzsina (DÉMÁSZ-Szeged). Parakenu, 200 m, férfiak, K1, PA: 1. Suba Róbert (DÉMÁSZ-Szeged). PTA: 1. Rescsik Csaba (DÉMÁSZ-Szeged). V1, PA: 1. Suba R. Nők, K1, PTA: 1. Varga Katalin (DÉMÁSZ-Szeged).

Lehengerlő, ahogy az Algyő SK 20 éves kajakosa, Kopasz Bálint ezer méteren versenyez. A rajt után felvesz egy tempót, amely már erős a hazai ellenfeleknek, majd 500 méternél még rátesz egy (kajak)lapáttal, a táv végén pedig könnyedén és nagy előnnyel érkezik elsőként célba. Láttuk mindezt a szegedi világkupán, aztán a Maty-éri első, majd tegnap a szolnoki második válogatón is. A két selejtező két nagy világversenyt érintett: a szegedin a plovdivi (Bulgária) Európa-bajokságra, a szolnokin pedig a racicei (Csehország) világbajnokságra kvalifikálta magát a győzelme révén.– Ezúttal is úgy nyertem, ahogy korábban: nem volt gond, jól éreztem magam a vízen, és magabiztosan győztem – mondta a szolnoki verseny után Kopasz Bálint. – A Maty-érhez képest a Holt-Tisza vize keményebb, és volt egy erős szembe szél is.A DÉMÁSZ-Szeged versenyzői közül Bodonyi András (C1 1000 méter) második lett, míg Birkás Balázs (K1 200 m) harmadik. Számukra ebben a számban az U23-as világbajnokság részvétele szinte biztos. Birkás és az újpesti Tótka Sándor párosa K2 200 méteren egy válogatógyőzelemmel várta a szolnoki eseményt, amelyen nagy ellenfelük, a győri Horváth, Szomolányi duó nyert egyetlen méterrel, így kettejük között szétlövés dönt.A DÉMÁSZ-Szeged kétszeres világbajnoka, Kárász Anna neve még szerepelt az előzetes rajtlistán K1 500 méteren, végül mégsem indult el a kiválóság. Erről a tavaly vállműtéten átesett versenyző a Facebook-oldalán nyilatkozott is.– Az első válogató óta nagyon sokat dolgoztam azért, hogy még előrébb lépjek, de végül be kellett látnom, hogy több hónapos hátrányt nem lehet behozni ennyi idő alatt úgy sem, hogy az elmúlt két és fél hét alatt igyekeztem rátenni még egy lapáttal. A tavaly megműtött vállam még nem százszázalékos, emiatt még sok feladat áll előttem, és türelmesebbnek kell lennem, mint gondoltam – mondta Kárász.Szombaton és vasárnap újabb számokban dőlhet el a vb-indulás, illetve a szétlövés sorsa Szolnokon – az utóbbi esemény időpontja kérdéses, vélhetően a jövő heti Eb utánra várható.