Körbe-körbe futnak a szedeákosok

Az újszegedi Ligetben fut a Naturtex-SZTE-Szedeák. Fotó: Frank Yvette

– Most egy kör lesz – szólt Alexa Szabolcs, a Naturtex-SZTE-Szedeák erőnléti edzője a férfi kosárlabdázókhoz. Az egykori válogatott sprinter ebben az időszakban a legfontosabb szerepet tölti be a csapatnál, hiszen a játékosok által nem kedvelt alapozás zajlik a délelőtti tréningen.A jó erőnlétre pedig szükség lesz, szeptemberben már kezdődik a bajnoki szezon. Futás körbe-körbe az újszegedi ligetben, van amikor egy, van amikor kettő, de akad olyan, amikor több kört is kell teljesíteniük kell a sportolóknak, természetesen időre.

Új szakmai páros, Andjelko Mandics és a klub legendája, Kiss Zsolt irányítja a csapatot. Eddig minden rendben zajlik, a fizikai felkészítés mellett azért a délutáni foglalkozásokon a labda is előkerül. Hétfő óta pedig három légiós, Marko Boltics, Nenad Sulovics és Andrija Csirics is a kerettel készül.– Jól telt a nyár – foglalta össze a pihenőt Juhos Levente, a Naturtex egyik erőssége –, ott voltam a vizes világbajnokságon, a helyszínen szurkoltam a magyaroknak, ami nagy élmény volt. Ez egy kemény időszak, ilyenkor a túlélésre játszunk, de tudjuk, hogy ezt is el kell végezni. Jó, hogy a mag együtt maradt, sikerült megtartani három légiósunkat, akik nagyszerű emberek és játékosok.A Szedeák egyelőre itthon készül, a klub vezetői dolgoznak azon az ügyön, hogy esetleg még egy külföldi kosarast igazoljanak.Az első edzőmeccset augusztus 26-án Szolnokon vívja a Mandics-csapat, augusztus 29-én viszont már Szegeden is láthatják a szurkolók a kedvenceket, ekkor a Kecskemét lesz az ellenfél.