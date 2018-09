Korit húznak Szegeden az ovisok

A jégkorong a világon nagy népszerűségnek örvend. Szegeden is egyre többen ismerkednek a sportág alapjaival. Tegnap délelőtt idénynyitó sajtótájékoztatót tartott a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata.Gusztos Gábor technikai igazgató örömteli hírről számolt be, az ősztől kilenc óvodával és hat általános iskolával kötöttek szerződést. Közel nyolcszáz gyerek kezd el korcsolyázni, hét edző foglalkozik majd a fiatalokkal. Ami pedig igazán nagy dolog, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően augusztusban már a szegedi műjégpályán edzhettek a korongosok.A Goodwill Pharma számára fontos az a szellemiség, amit a klub képvisel – emelte ki Jójárt Ferenc, a cég ügyvezető igazgatója. Az egyesület nemcsak az élsportra, hanem a gyerekekre is koncentrál, éppen ezért támogatják a szegedi csapatot.Balázs Csongor izgalommal várja az ovisok és kisiskolások első edzését. Biztos benne, hogy ilyen fiatalon gyorsan ráéreznek majd a mozgásra. A fiatal mester Csíkszeredán született, ott ismerkedett meg a sportág alapjaival. Ő is kiemelte, hogy most már nyáron is tudnak edzeni, ez pedig komoly előrelépés.A nagy toborzásnak köszönhetően a klub létszáma – ebben fiúk és lányok is szerepelnek – akár 700 főre is duzzadhat.Két év után újból lesz felnőttcsapata a klubnak. Az OB II-ben indul az együttes, hét csapat vesz részt a bajnokságban. Érdekesség, hogy az eddigi kapus Balázs Csongor a mezőnyben szerepel majd, mert két kiváló hálóőre is lesz a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű gárdának. Október 14-én az első fordulóban a MAC II. gárdája látogat Szegedre.