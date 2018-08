Körkép a kézilabda másodosztályból: tervek és igazolások - Változások az NB I/B-ben

Az előző szezonban a női kézilabda NB I/B-ből a KSZSE és a HLKC kiesett, viszont a harmadik ligából feljutott az FKSE- Algyő, így a női másodosztályban két együttes képviseli ősztől Csongrád megyét – a másik klub a tavasszal ezüstérmet szerző PC-Trade Szeged KKSE lesz. A férfi másodosztályból is volt kieső, a MOL- PICK Szeged U20-as utánpótlása, az FKSE-Algyő férfiegyüttese viszont 6. helyen végzett. Régiónkat a kézilabda második vonalában három együttes képviseli az előttünk álló szezonban. Mivel már minden klubnál elkezdték a felkészülést, az edzőket kérdeztük a célokról és a keretekről. FKSE-Algyő (nők) A feljutó együttesnél az új bajnokság mellé új edző is dukált, nem is akárki: Avar György irányítja az együttes munkáját. A szakember ismerős név Szegeden, hiszen játékosként bajnok lett a városban, majd a férfi kézilabdacsapatnál 2010-ig Dragan Djukics stábjában volt másod- edző. Ezt követően Kecskeméten és Mezőkövesden is NB I-es férfiegyütteseknél dolgozott, majd Békéscsabán a női élvonalban is szerzett tapasztalatokat.



– Szeged közelsége döntő volt abban, hogy elvállaltam a munkát – kezdte Avar György a beszélgetést. – Mindenki új számomra, így most az ismerkedés időszakát éljük, illetve az erőnléti edzésekét, majd az iskolai tornaterem megnyitásával a labda is főszerepet kap. A munkához való hozzáállást már most dicséret illeti, meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A bennmaradást tűztük ki konkrét célnak, ami számomra is minimális elvárás a csapat felé. Ezenfelül meglátjuk, mi sül ki belőle, az első szezonok általában jól szoktak sikerülni – mondta bizakodva a tréner.



A keret megvan a célokhoz, hiszen hatan is érkeztek, köztük a Győrrel korábban BL-győztes Szepesi Ivett is, rajta kívül Draxler Dorottya igazolt ikertestvére, Orsolya mellé, Avar egykori gimnáziumi tanítványa, Lovistyék Kitti is csatlakozott az algyői kerethez, ahogy a Szegeddel az NB I-et is megjárt Zsilák Katalin, illetve Mikó Gréta, Bacsa Flóra és Kőhalmi Erika is. PC-Trade Szeged KKSE Tavaly az aranyérmet és ezzel együtt a feljutást tűzte ki célul az együttes, amelyért az utolsó pillanatig harcban volt az egri riválissal, de alulmaradt. Az ezüstérmes klubnál vélhetően ezért is fogalmaznak óvatosabban.

– Azért sem mondanék még konkrét célt, mert nem végleges a keret, ráadásul fiatalodott is a csapat, és az sem mellékes, hogy ezúttal nem egy riválissal kell számolnunk – nyilatkozta Vojkovics Gyula vezetőedző. – Az előttünk álló szezonban várhatóan hat-hét hasonló erejű együttes küzd majd egymással, a remek igazolások miatt nagy lesz a tülekedés az élmezőnyben. Nálunk is vannak még kiszemeltek, ezért is nem jelentettünk be keretet. A szegedi mag megmarad, hozzájuk tehetségek csatlakoznak, illetve a saját utánpótlásunkból is merítünk. Bizakodó vagyok, és egyelőre csak egy célt tudok megfogalmazni: minden meccsen nyerjünk! – mondta a szakember, így nem lepődnénk meg, ha végül jövőre is aranyra hajtana az SZKKSE.

Az említett utánpótlásból egyébként már van két junior korosztályú saját nevelésű játékos (Balázs Anna, Bognár Anna), akik a felnőttkeret állandó tagjaivá váltak, de még több helyi fiatal is szerepet kaphat a szezonban. FKSE-Algyő (férfiak) Algyőn a férfiaknál is új tréner kezdte el a munkát, szintén erős szegedi kötődéssel: Herbert Gábor lesz a vezetőedző, segítője pedig Velky Péter. Azért emeljük ki a másodedző nevét is, mert ez esetben az FKSE és a MOL-PICK Szeged között egy szoros együttműködésről van szó. Szegeden továbbra is Herbert lesz az utánpótlás szakmai igazgatója, Velky pedig az ifjúságiak trénere, és ezzel mindkét fél nyer, így ugyanis a MOL-PICK Szeged sok U23-as tehetsége is játszhat Algyőn. A szövetség tavaly változtatott, és csak U20-as együttesek indulhattak a másodosztályban – főként ezért esett ki a Szeged utánpótláscsapata is az NB I/B-ből –, ehhez alkalmazkodva jött létre ez a szoros együttműködés.



Ennek keretében Stefan Sunajko, Nagy Martin, Tóth József és Marczika Barnabás kettős játékengedéllyel, míg Szabó Máté és Maróti Viktor kölcsönszerződéssel érkezik Szegedről Algyőre. Orosházáról igazolt át Németh Gábor és John András – utóbbi játékos kölcsönben már az előző szezont is Algyőn töltötte –, illetve Veszprémből jött Árpási Patrik.



– A Keleti csoport erősebb lesz, így a tavalyi hatodik hely megőrzése is megfelelő eredmény lehet, de jó lenne előrelépni, akár érmes pozícióra is – mondta a következő szezon céljairól Herbert Gábor, aki korábban játékosként is szerepelt Algyőn.