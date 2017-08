Korosztályos bajnok lett Szilágyi Péter - Szegediek remekeltek a hosszútávú triatlon ob-n

Szilágyi másodszor teljesítette a klasszikus távot. Fotó: Extrememan Nagyatád

Hétvégén Nagyatádon rendezték a hosszútávú triatlon országos bajnokságot, ami az Ironman-távnak felel meg (3,8 km úszás, 180 km kerékpározás, 42 km futás). Ezen természetesen indultak azok a szegedi sportolók is, akiket a helyi vasembereknek kiáltottunk ki, hiszen ők már a táv felét vagy az egészet teljesítették korábban. Utóbbit Szilágyi Péter vállalta be újra, karrierjében ez volt a második ilyen alkalom, ehhez képest kereken 8 óra 41 perc alatt teljesítette. Ez kiváló időeredmény ilyen kevés rutinnal, és ami még fontosabb: az ob-n negyedik helyet ért, a 25–30 éves korosztályban pedig ő lett hazánk legjobbja.– Szerencsém is volt, hiszen semmilyen probléma nem akadt a verseny alatt, sok apróság miatt tudnak elmenni percek is, de most nem volt ilyen tényező – kezdte élménybeszámolóját Szilágyi Péter. – Az úszásnál egyedül maradtam, nem voltam mezőnyben, de kerékpáron egyenletes teljesítménnyel már tudtam előzni, és az ötödik helyen vártam a maratont. A második futókörben előztem még egyet, és mivel az első öt közé akartam kerülni, a célomat is elértem.

A vasemberek nemzetközi mezőnye két sorozat versenyét látogatja leginkább, az Ironman és a Challenge futamait. Előbbiben szokott fantasztikus eredményeket elérni a szintén szegedi Csőke Balázs, utóbbiban pedig Szilágyi Péter is próbálkozik majd. Az ob számára felkészülés is volt, hiszen elindul a Challenge-sorozat szeptemberi Európa-bajnokságán.Egy szegedi csapat is ott volt a nagyatádi ob-n, ugyanis a Csikós Annamária (úszás), Badar Gergő (kerékpározás) és Seres Imre (futás) alkotta trió vegyes váltóban állt rajthoz, és bronzérmet szerzett. Badar Gergő a nemzetközi mezőnyben féltávú Ironman-viadalokon is indul, és remekel, legutóbb a svéd világkupán ötödik lett.