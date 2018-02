Korosztályos Európa-csúcsot is döntöttek - 258 versenyző úszott Szentesen

A Szentesi Delfin ESC harmadik alkalommal rendezte meg évindító nemzetközi úszóversenyét. Három országból 50 egyesület 258 versenyzője állt rajthoz a Kurca-parti eseményen. Több mint 100 versenyző nevezett az 1500 méteres gyorsúszásra, és közel 630 nevezés érkezett összesen az 50 méteres számokra. Ez utóbbiban összetett versenyt is hirdettek, a nőknél Csikány Csilla (Törökbálint) lett a legjobb, Nagy Enikő (HSÚVSC) második, Szűcs Dóra (Törökbálint) pedig harmadik lett, míg a férfiaknál Erdélyi Ferenc (Törökbálint) lett a legjobb, Tóth Csaba (Törökbálint) és Kovács György (Iron Aquatics) állhatott a dobogó többi fokára.



Az összesített csapatversenyt a Budapesti Delfinek nyerte, a Törökbálint lett a második, a házigazda Szentesi Delfin ESC pedig harmadik helyen végzett az erős mezőnyben.



A versenyen új korosztályos Európa-csúcsot úszott dr. Csikány József 50 méteres hátúszásban a XI. korcsoportban. A szentesi versenyzők közül Melkuhn Dezső (XII. kcs.) rögtön az első futamban 1500 méteres gyorsúszás közben megjavította az érvényben lévő országos csúcsot 400 méteren, majd 800 méteren, végül 1500 méternél szintén. Példáját követte a szintén szentesi Berezvainé Virágos Éva (VIII. kcs.), aki új korosztályos csúcsot ért el 1500 méteres gyorsúszásban. Ebben a versenyszámban még Juhászné Tóth Margit (IX. kcs.) és Csikány Csilla (VI. kcs.) szintén új csúccsal érkezett be a célba, utóbbi úszó 50 méter pillangón és hátúszásban is megdöntötte az országos csúcsot. A 4×100 méteres vegyes váltóban két korcsoportban született új országos csúcs.



A Szentesi Delfin ESC versenyzőinek eredményei, Melkuhn Dezső: 1. hely: 1500 m gyors (új országos csúcs), 1. hely: 50 m gyors, 50 m pille, 2. hely: 50 m hát. Berezvainé Virágos Éva: 1. hely: 1500 gyors (új országos csúcs). Bertényi Mária: 1. hely: 1500 m gyors, 50 m mell, 2. hely: 50 m gyors. Lukátsy Katalin: 1. hely: 50 m pille, 2. hely: 50 m mell, 50 m hát, 50 m gyors. Debreczeni Beáta: 1. hely: 50 m mell, 2. hely: 50 m hát, 3. hely: 50 m pillangó. Berezvai Bea: 1. hely: 1500 m gyors. Bodnár Istvánné: 1. hely: 50 m mell. Dr. Borzi Miklós: 2. hely: 50 m gyors, 6. hely: 50 m pillangó, 8. hely: 50 m mell. Barakonyi Judit: 2. hely: 50 m gyors, 50 m mell. Brunnerné Palásti Katalin: 3. hely: 50 m gyors, 50 m hát. Pengő Erzsébet: 3. hely: 1500 m gyors. Felvégi Zsuzsanna: 3. hely: 1500 m gyors, 4. hely: 50 m gyors, 50 m pillangó. Lucz Imre: 3. hely: 1500 m gyors, 6. hely: 50 m hát, 8. hely: 50 m pillangó, 10. hely: 50 m mell, 11. hely: 50 m gyors. Kovács Attila: 4. hely: 50 m hát, 50 m pillangó, 5. hely: 50 m gyors. Tőke Beatrix: 4. hely: 50 m mell, 5. hely: 50 m gyors. Dr. Demeterné Szarka Zsuzsa: 4. hely: 50 m hát. Ivanovné Tóth Ágnes: 4. hely: 50 m mell. K. Szabóné Licsicsányi Rózsa: 4. hely: 50 m mell. Szíártó Sz. Csilla: 4. hely: 50 m mell. Nyéki Anikó: 5. hely: 50 m pille, 7. hely: 50 m gyors. Vidovics Zoltán: 5. hely: 1500 m gyors. Bíró Ágnes: 6. hely: 50 m pille, 7. hely: 1500 m gyors. Hoffman Csaba: 7. hely: 50 m hát, 8. hely: 50 m mell, 12. hely: 50 m gyors. Joó Tibor: 11. hely: 50 m gyors. 4×100 méteres vegyes váltó, III. korcsoport: 2. Szentesi Delfin ESC (Takács Sándor, Debreczeni Beáta, Szabó Imre, Felvégi Zsuzsanna), IV. kcs.:

3. Szentesi Delfin ESC (Simon Tamás, Barakonyi Judit, Kovács Attila, Pengő Erzsébet), VI. kcs.: 1. Szentesi Delfin ESC (Palásti Katalin, Bertényi Mária, Melkuhn Dezső, dr. Borzi Miklós).