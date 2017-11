Köszöntötték a 85 éves Juhász Katalint

Juhász Katalin a születésnapján is megemlítette szülővárosát. Fotó: MOB

– Tíz éven át ragyogott Juhász Katalin csillaga. A pályafutása 1957-ben magyar bajnoki címmel indult, majd volt benne olimpiai aranyérem és három csapatvilágbajnoki cím is – összegzett Nébald György, a klub elnöke. Kiemelte: az ünnepelt az olimpiai bajnokok klubjának egyik alapító tagja.

A csapattársak nevében Sákovicsné Dömölky Lídia köszöntötte Juhász Katalint. Hangsúlyozta, az 1964-es tokiói olimpián azért tudtak győzni, mert hittek egymásban, tisztelték a mestereiket, és imádták a vívást. Hozzátette, az egykori csapattagok ma is barátok, és összejárnak egymással.– Hódmezővásárhelyről indultam, ahol ma is komoly vívóélet zajlik. Bízom benne, hogy a város még sokáig biztosítja szeretett sportágam utánpótlását. A csapattársaimmal ma is szoros a kapcsolatunk, de sajnos Ágoston Jutka már nincs közöttünk – mondta Juhász Katalin.