Kovács Árpád fedettpályás bajnoki címet szerzett

Újvidéken kezdték az évet a fiatal Titánok - méghozzá új egyéni csúcsokkal! A tavaly év végi, jabloneci edzőtábor után két héttel mérhették fel először a szegediek, hogy hol is tartanak. Az őszi szünet után után a Felső Tisza-parti stadion öltözőjében futófolyosót alakíthattak ki a Titánosok, ez pedig óriási segítséget nyújt a gyors és a dinamikus mozgásoknál, valamint könnyített öltözékben tudnak edzeni napi szinten.



Az újvidéki versenyen a lányoknál 54-en indultak 60 méteren, ami kilenc előfutamot jelentett. Fiú távolugrásban tízen álltak rajthoz, Kovács Árpád első ugrása 523 cm volt, ami 14 cm-el marad el az egyéni csúcsától, majd még a futás előtt 521 cm-et ugrott, így maradt az első helyen, és mint később kiderült, döntőbe is jutott, majd meg is nyerte azt. Jost Zita a negyedik futamban 9,15 másodpercet, míg Bárány Enikő egyel később 9,26 másodpercet futott 60-on, ami nem volt elegendő a döntőbe kerüléshez.



60 méteren legjobb idővel került a döntőbe Kovács Árpád, míg a lányok távolugrásban egyéni csúcsokat döntöttek: Bárány Enikő 410 centimétere nem volt elég a fináléhoz, Jost Zita 436 centije viszont igen - bár a döntőben már nem tudott javítani.



A futódöntőben Kovács Árpád ugyan kicsit görcsös mozgással futott, de 8,10-es egyéni csúcs ismét a dobogó tetejét jelentette, így mindkét számban első helyen végzett!



Eredmények, U14-es vajdasági nyílt bajnokság, Újvidék



U14, fiú, távolugrás: Kovács Árpád, 1. hely (523 cm)

U14, fiú, 60 méter: Kovács Árpád, 1. hely (8,10 mp)



U14, leány, távolugrás:

Jost Zita - 436 cm (egyéni csúcs)

Bárány Enikő - 410 cm (egyéni csúcs)



U14, leány, 60 méter:

Jost Zita - 9,15 mp

Bárány Enikő - 9,26 mp



Tizenkét éve szerezte meg 60 méteres futásban serdülő fedettpályás magyar bajnoki címet Lengyel Roland, ez volt a Menyhárt Zoltán csoportjának első rövidtávfutó aranyérme. Három olimpiai ciklus alatt csak a lányok tudtak érvényesülni ezen a távon. Két hónapja Menyhárt Zoltán, a klub edzője azt mondta egy tévéműsorban, rémálom lenne, ha a Kovács-testvérek, Árpád és Boglárka nem lennének kiszólítva a 60 méteres síkfutás után a dobogóhoz - ám idén különvették az újonc és a serdülő korcsoportot, és egy hét eltolódással versenyeztek.



Az ob első napján két ötödik helyezés és egy B döntő jutott a Titánoknak, ez három egyéni csúcsnak volt köszönhető. Vasárnapra maradtak azok a versenyszámok, ahol éremesély mutatkozott: Kovács Árpád be is került a döntőbe, a lányok közül viszont mindenki lemaradt arról. A finálé rossz rajttal és kizárással indult, majd Kovács Árpád átlépte az álomhatárt, és 7,90 másodperces eredményével elsőként ért célba. Fél órával később a távulgrók között versenyzett Kovács Árpád, ahol az utolsó ugrásig vezetett is, ám a váci ellenfél végül megelőzte, így másodikként végzett.



Fiú 600 méteren Szeges Richárd az erősebb futamban indulhatott, és végül a negyedikként ért célba. A lányok 4x200 méteren ugyan nagyon jól futottak, de a végelszámolásnál nem kerültek a legjobb tízbe.



A Titán TC eredményei az újonc fedettpályás magyar bajnokságon (Budapest)



Fiú 60 méter: Kovács Árpád, 1. hely (7,90 mp - egyéni csúcs)

Fiú távolugrás: Kovács Árpád, 2. hely (514 cm)

Fiú 600 méter: Szeges Richárd, 4. helye (1.40.92 - egyéni csúcs)

Fiú 300 méter: Szeges Richárd, 5. helye (44.52 mp - egyéni csúcs)

Fiú ötös ugrás: Kovács Árpád, 5. hely (12.44 m - egyéni csúcs)

Leány 60 méter gát: Jost Zita - 14. hely (11,61 mp)

Leány 60 méter: Dömösi Réka (8.91 mp - egyéni csúcs) ; Liliom Laura (8.99 mp - egyéni csúcs) ; Jost Zita (9.20 mp) ; Varga Boglárka (9.41 mp)

Leány 4x200 méter: Titán TC, 11. hely (2.02.92)