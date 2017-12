Közel volt a bravúrhoz a Szedeák

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 11. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző.Földházi, Gál, Minár.: BOLTICS 20/6, Wirth 2, VÁGVÖLGYI 8/6, CSIRICS 20/9, SULOVICS 20.Révész, Kovács Á. 9/3.Andjelko Mandics.Fanning 11/3, HOLLINS 18/6, Davis 8/6, Németh Á., Csorvási M. 10.FERENCZ 18/12, Tuoyo 10, Halász 5, Koch, Bán.Gasper Potocnik.Kovács Á. (35.), Sulovics (39.), ill. Csorvási (38.).Juhos Levente és Josh Fortune nélkül fogadta a Körmendet a Naturtex-SZTE-Szedeák, azonban Andjelko Mandics csapatának játékán eleinte nem látszott, hogy két ember hiányzott a kezdőötösből, hiszen nyolc ponttal megléptek a szegediek.A bajnokesélyes összekapta magát, főképp távolról volt veszélyes Ferencz Csabának köszönhetően, és a nagyszünetre már a vasiak vezettek 47–39-re, ez azonban nem törte meg a Naturtex harci kedvét. A harmadik tíz percben a szintén nem teljesen egészséges Nenad Sulovics vezérletével – mint a szezonban már több alkalommal – kiválóan védekezett a Szedeák, és teljesen nyílttá tette a meccset.A Körmend mestere, Gasper Potocnik korán időt kért, a nagyszünet után percekig nem sikerült a gyűrűbe találniuk, majd a mélyebb rotációval dolgozó vendégek ismét megrázták magukat, így visszaállt az ötpontos különbség. Nem mindig a kosárlabdáról szólt a meccs, sok volt a vitatható ítélet a játékvezetőktől, ám ezt higgadtan kezelte a Szeged, és inkább dacossá, mintsem dühössé tette a csapatot.Az utolsó negyedben egy 6–0-s futás után hosszú időt követően vezettek Marko Bolticsék (65–64), egylabdás meccsé alakult a találkozó. A hajrában aztán még tovább fogyott a Szedeák, miután előbb Kovács Ádám, majd Sulovics pontozódott ki, a Körmend a korábbi szegedi játékosát, Csorvási Milánt veszítette el hasonló okokból.Az utolsó fél perc is szoros állásról indult, ekkor Eric Fanning de csak az egyik büntetőjét dobta be, így 78–80-nál maradt 13 másodperce a Szedeáknak arra, hogy legalább hosszabbításra mentse a meccset. Andrija Csirics azonban szintén elrontott egy büntetőt a kettőből, Justin Tuoyo viszont egyet sem dobott be a túloldalon, így kapott még egy esélyt a Szeged.Boltics indult el egyedül, viszont betörése után kiperdült a labda, és néma maradt a síp. Ha bemegy, nyer a Szedeák, büntetőkkel pedig jöhetett volna a hosszabbítás, így viszont egypontos vereség lett a vége.