Közelebb került a kieséshez a SZEOL

SZEOL SC–Kozármisleny 0–0

Labdarúgó NB II, 30. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 400 néző. Vezette: Molnár Attila – jól (Pápa, Csatári).

SZEOL SC: Leindler 7 – Ikonomu 7, Gál 7, Rácz 7, Fehér 6 – Buzási 6, Nagy R. 7 – Vágó L. 6, Kéri 6, Beretka 6 (Ferkó 6, 62.) – Péter 6 (Tomisics –, 90.). Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Kozármisleny: Helesfay – Milutinovics, Kirchner, Causic, Kemény (Tóth, 82.) – Varga, Beke, Kocsis, Nagy – Gubacsi, Grumics. Vezetőedző: Szanyó Károly.

Sárga lap: Fehér (63.), Kéri (73.), ill. Varga (30.).



„Nincs mese, ezt a meccset már tényleg meg kell nyerni!" – mindkét fél így vágott neki a SZEOL SC–Kozármisleny összecsapásnak, hiszen az NB II kiesőjelöltjei találkoztak egymással a SZVSE-pályán. A sereghajtó szegediek még rosszabb helyzetben voltak, és érezhették: ha egy ilyen nyerhető meccset sem tudnak behúzni, akkor már csak a matematikai esély marad a bennmaradásra.



A tét rányomta bélyegét a kezdésre, a vendégek első akcióját leszámítva görcsös játékot láthattak a nézők, és hazai helyzet miatt csak az első félidő közepén izgulhattak először. Ekkor Nagy beadása után Buzási egy fejessel próbálkozott, de elsuhant a labda a léc felett. A szünet előtt ígéretes helyzetből Nagy gólt lőhetett volna, de csak a sorfalat találta el.



A második félidőből eltelt húsz perc az első helyzetig, de az komoly volt, és megint Buzási előtt adódott gólszerzési lehetőség. Szöglet után egy lepattanó labda került az ötösnél várakozó játékos elé, aki kapásból lőtt, sajnos fölé. Később is volt egy hasonló helyzete, ott sem került kapuba a labda, de a túloldalon sem: egy-egy alkalommal Rácz és Gál mentett nagyot.



A hajrában az oldalvonali asszisztens vitatható jelzést adott, miszerint Leindler a 16-oson kívül is fogta a labdát. Jöhetett egy veszélyesnek tűnő szabadrúgás, de a kapu fölé szállt, így maradt a 0–0. Ezzel reménytelen helyzetbe került a SZEOL SC, hiszen nyolc fordulóval az NB II vége előtt nem tudta csökkenteni hátrányát, továbbra is 15 pontra van a bennmaradást jelentő 17. helytől.



Zoran Kuntics: – Muszáj lett volna nyernünk, hogy felcsillanjon a remény, de a higgadtság hiányzott. Gondolok itt Buzási helyzeteire, hiszen izomból próbálkozott, pedig helyezni kellett volna a labdákat.



A bajnokság állása

1. Puskás A. 30 18 8 4 56 – 32 62

2. Kisvárda 30 16 7 7 43 – 24 55

3. Soroksár 30 15 9 6 51 – 28 54

4. Békéscsaba 30 16 5 9 45 – 28 53

5. Balmazújváros 30 16 5 9 36 – 29 53

6. Vác 30 13 8 9 38 – 33 47

7. Szeged 2011 30 12 11 7 36 – 18 47

8. Szolnok 30 13 7 10 40 – 37 46

9. Dorog 30 12 8 10 32 – 27 44

10. Mosonmagyaró. 30 12 6 12 39 – 33 42

11. Zalaegerszeg 30 10 11 9 46 – 41 41

12. Siófok 30 11 6 13 34 – 38 39

13. Sopron 30 8 13 9 29 – 32 37

14. Nyíregyháza 30 10 6 14 32 – 37 36

15. Cegléd 30 9 6 15 36 – 44 33

16. Budaörs 30 9 6 15 31 – 46 33

17. Csákvár 30 6 13 11 33 – 46 31

18. Kozármisleny 30 8 6 16 24 – 42 30

19. Cigánd* 30 5 9 16 17 – 50 21

20. SZEOL SC 30 4 4 22 16 – 49 16

* Három pont levonva.