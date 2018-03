Középházat érhet a Naturtex-bravúr

Fortune (balról) ponterősségére szükség lesz. Fotó: Török János

Három fordulóval az alapszakasz vége előtt egyre jobban felértékelődnek a győzelmek, ezért is lenne nagy szüksége a Szedeáknak egy bravúrra ma: a Falco ugyan az az együttes, amely odahaza mind a tizenkét eddigi bajnokiját megnyerte, de idegenben botladozik. A szombathelyiek kikaptak már például Pécsett és Kecskeméten is a bajnokságban, és Szegedre sem nyerni járnak, hiszen legutóbb öt éve, 2013 márciusában tudott nyerni az újszegedi sportcsarnokban a sárga-fekete együttes.A bravúrhoz azonban mindenképpen jobb játékra lesz szükség, mint amit szerdán mutatott a Naturtex: olyan kihagyás, mint amit az utolsó negyedben mutattak be Andrija Csiricsék, semmiképp sem fér bele a Falco ellen – és persze figyelni kell a büntetőkre is, hiszen a szezonban már másodjára fordult elő, hogy gondjai akadtak a vonalról a szegedieknek. A Mandics által többször hangoztatott védekezéssel nem volt gond, 73 kapott ponttal meccset lehet nyerni, ehhez viszont egyértelműen pontosabb támadójátékra van szükség.Ha már a védekezés szóba került, szükség is lesz a feszességre hátul, hiszen a Falco szerezte a legtöbb pontot a bajnokságban, 2180-at, ami több mint 90-es meccsenkénti átlagot jelent. Ami viszont a szegediek mellett szólhat, hogy a Szedeák által kapott 1750 kapott pont a vonatkozó harmadik legjobb a ligában, képes tehát megfékezni ellenfeleit a gárda, ami kulcsjelentőséggel bírhat ma este is. Akárcsak Juhos Levente játéka: az erőcsatár remek formában tért vissza, sérülése előtt mutatott játékával rengeteget segíthetne csapatának, igaz, a több hónapos kihagyást követően nincs könnyű helyzetben.Az alapszakaszból még három meccsük van a szegedieknek, két győzelem pedig biztos középházbeli szereplést érne a középszakaszban, egy siker esetén azonban még figyelni kell a Jászberény eredményeire is. Egy Falco elleni mai bravúr tehát nemcsak a lelkeknek tehetne jót a szerdai drámai vereség után, hanem terhet is vehet le a játékosok válláról, hiszen ahhoz, hogy kicsússzon a Szedeák a középházból, a Jászberénynek nyernie kellene a MAFC és a Paks otthonában is, míg a Naturtexnek el kellene veszítenie az Alba és a MAFC elleni hazai mérkőzését is. A fővárosiak lehetnek tehát a mérleg nyelve ebben a külön csatában, de ennek elejét vehetik Wirth Ádámék, ha ma 18 órától sikerül javítaniuk a Falco ellen.