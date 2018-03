Középházat érhet a bravúr: Naturtex-SZTE-Szedeák-Falco (félidő) 52-30 - VIDEÓ

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 26. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Praksch, Gál, Fodor.: Boltics, Fortune, Kovács Á., Csirics, Sulovics.: Juhos, Vágvölgyi.: Andjelko Mandics.: Govens, Perl, Váradi, Boriszov, Taylor.: Pustahvar.: Szrecsko Szekulovics.Jöhet a harmadik negyed. Elég "langyos" a meccs, de nem baj az, senkinek nem hiányzik a Kaposvár elleni szerdai izgalom. Nyerjük csak meg húsz ponttal.ehhez tesz hozzá 55-30. Taylor kétszer 55-34.két duplája közédob egy hármast 62-39. Labdát szerzünk,a végrehajtó 64-41. Egészen elképesztő a hazaiak fölénye, néha olyan, mintha osztálykülönbség lenne a két csapat között. Pedig a Falco a második, a Szedeák a tizedik az A csoportban. Csirics védekezik remekül, vastaps jön a lelátóról. Imádják a kapitányt a drukkerek. Minden bejön!triplájával 70-43. Technikait fújtak Sulovicsra, Taylor büntetői bent 70-45. Boltics és Govens kakaskodik, körülbelül egy centiről bámulnak egymás arcába.Boltics passzol,befejezi - csak a szokásos 27-18. Micsoda sorozat!egyből 35-22 áll az eredményjelzőn. Most meg, eddig minden arannyá válik, amihez hozzáér 37-22.bedob egy büntetőt, majd leül a padra, Juhos Levente érkezik a helyére 38-24.! Triplát dob úgy, hogy alaposan meglökték közben 41-24. Időt kér a Falco. Csirics büntetője kimarad.kilökik, így is bedobja. Bent a büntető is 44-25. Govens triplájával 44-28.egyedül oldja meg 46-28. Megint a csapatkapitány, 48-28. Húsz, húsz, húsz! - szól a nézőtérről. Vágvölgyi a pályán. Boltics találja meg, aki tökegyedül van, megoldja.kosarával 52-30 a félidő. Parádésan játszik a Szedeák.kosarával vezet a Szedeák. Révész Ádám nem játszhat, az U20-as meccset is kihagyta, melegítőben ül a kispadon.kosarával 4-1. Boltics passzábóleredményes, remek kezdés 6-1., remek a tripla, máris 9-1. Két perc után időt kérnek a vendégek. Sulovics megint, továbbra is remek, még ha ezt most Boriszov be is vágja 11-5. Taylor kosarával 13-9, majd jön megint, aki bevág egy triplát 16-9. Váradi duplájával 16-13. Három perc van hátra a negyedből.alaposan megforgatja Taylort, kosár a vége 18-13. Govens büntetői jók,triplája még szebb 21-16. Fortune 10 pontnál jár az első negyedben 23-18. Sulovicsnak odaütnek, mindkét büntető bent 25-18. Vége a negyednek.kezdünk, de előtte egy jó hír: az U20-as bajnokságban a Szedeák 78-76-ra megverte a Falcót Bonifert Bendegúz triplájával, így Kiss Zsolt csapata a második helyre ugrott fel, éppen a szombathelyieket megelőzve.köszöntünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból. Csúszik a meccs kezdése, mivel az egyik gyűrűvel gond akard, éppen azt szerelik.

Korábban

Fortune (balról) ponterősségére szükség lesz. Fotó: Török János

Három fordulóval az alapszakasz vége előtt egyre jobban felértékelődnek a győzelmek, ezért is lenne nagy szüksége a Szedeáknak egy bravúrra ma: a Falco ugyan az az együttes, amely odahaza mind a tizenkét eddigi bajnokiját megnyerte, de idegenben botladozik. A szombathelyiek kikaptak már például Pécsett és Kecskeméten is a bajnokságban, és Szegedre sem nyerni járnak, hiszen legutóbb öt éve, 2013 márciusában tudott nyerni az újszegedi sportcsarnokban a sárga-fekete együttes.A bravúrhoz azonban mindenképpen jobb játékra lesz szükség, mint amit szerdán mutatott a Naturtex: olyan kihagyás, mint amit az utolsó negyedben mutattak be Andrija Csiricsék, semmiképp sem fér bele a Falco ellen – és persze figyelni kell a büntetőkre is, hiszen a szezonban már másodjára fordult elő, hogy gondjai akadtak a vonalról a szegedieknek. A Mandics által többször hangoztatott védekezéssel nem volt gond, 73 kapott ponttal meccset lehet nyerni, ehhez viszont egyértelműen pontosabb támadójátékra van szükség.Ha már a védekezés szóba került, szükség is lesz a feszességre hátul, hiszen a Falco szerezte a legtöbb pontot a bajnokságban, 2180-at, ami több mint 90-es meccsenkénti átlagot jelent. Ami viszont a szegediek mellett szólhat, hogy a Szedeák által kapott 1750 kapott pont a vonatkozó harmadik legjobb a ligában, képes tehát megfékezni ellenfeleit a gárda, ami kulcsjelentőséggel bírhat ma este is. Akárcsak Juhos Levente játéka: az erőcsatár remek formában tért vissza, sérülése előtt mutatott játékával rengeteget segíthetne csapatának, igaz, a több hónapos kihagyást követően nincs könnyű helyzetben.Az alapszakaszból még három meccsük van a szegedieknek, két győzelem pedig biztos középházbeli szereplést érne a középszakaszban, egy siker esetén azonban még figyelni kell a Jászberény eredményeire is. Egy Falco elleni mai bravúr tehát nemcsak a lelkeknek tehetne jót a szerdai drámai vereség után, hanem terhet is vehet le a játékosok válláról, hiszen ahhoz, hogy kicsússzon a Szedeák a középházból, a Jászberénynek nyernie kellene a MAFC és a Paks otthonában is, míg a Naturtexnek el kellene veszítenie az Alba és a MAFC elleni hazai mérkőzését is. A fővárosiak lehetnek tehát a mérleg nyelve ebben a külön csatában, de ennek elejét vehetik Wirth Ádámék, ha ma 18 órától sikerül javítaniuk a Falco ellen.