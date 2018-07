Középmezőnyben végezne az újonc: 2 évtized után újra megyeegyes a Székkutas

A tavalyi lendületben bíznak a székkutasiak. Fotó: Kuklis István

Huszonegy év után, az 1996–97-es bajnokságot követően szerepel ismét a megyei I. osztályban a Székkutas TC. A kutasiak a megyekettő előző kiírásában ugyan harmadikként végeztek, de a feltöltés után a bronzérem is osztályváltást eredményezett. Amikor legutóbb a megyei élvonalban játszott a gárda, akkor utolsó lett a tizennyolc csapatot felvonultató mezőnyben, egy szezonnal korábban pedig a tizenharmadik helyen végzett a 16 induló között. Székkutason ennél most jobb helyezésben reménykednek.– Az alapcélunk, hogy bent maradjon a csapat a megyei élvonalban, de a nyolcadik-tizedik hely környékét szeretnénk elérni. Tisztában vagyunk vele, hogy újoncként ez egy elég nagy falat, de önbizalom nélkül nem lehet ezt a játékot játszani – fogalmazott Horváth Zoltán, a csapat edzője.A bronzérmet szerzett keret alapjaiban nem változott, Miklós Máté az SZVSE-hez, Csontos Gábor pedig a Deszkhez szer- ződött. Előbbi pótlására érkezik kapusként az ellenkező utat bejáró, 17 éves Nagy Milán, aki a Vasutasoktól csatlakozik a megyeegy újoncához, mellette pedig a 28 esztendős Kovács Sándor a Csongrád együttesétől igazol Székkutasra.Az augusztus elsején esedékes, Szőreg elleni kupameccsig a Gádorossal és a Mindszenttel találkozik a Székkutas, majd ezt követően a program a kupából való továbbjutáson is múlik, viszont az augusztus 4-i szentesi és az augusztus 11-i Nagymágocs elleni mérkőzés biztosnak mondható.– Minden játékos bizonyítani szeretne, tavaly is több pont maradt a csapatunkban. Ha ezt sikerül kihoznunk, akkor nem lesznek kiesési gondjaink – zárta a beszélgetést Horváth Zoltán.