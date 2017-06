Középpontban Balogh Zsolt, a MOL- Pick Szeged átlövője

Fotó: Kuklis István

– A nemzetközi szereplést pozitívan, a hazai miatt csalódott vagyok. Nézzük először a BL-t! Úgy gondolom, hogy kihoztuk belőle a maximumot, a PSG már túl nagy falat volt, de még így is volt esélyünk továbbjutni, a párizsi döntetlen mindenképpen bravúr. Itthon nagyon közel voltunk a Veszprémhez, apróságokon múlott a végső siker. Régen fordult elő, hogy egy idény alatt kétszer is legyőzzük őket, ebben nagy előrelépést látok, de a végső győzelem sem a kupában, sem a magyar bajnokságban nem jött össze. Talán ha Debrecenben sikerült volna megnyernünk a kupát, a bajnoki döntő is másként alakul. Viszont örültem, hogy az alapszakaszt az élen zártunk, egyetlen vereségünk volt, értékes ez a részsiker.

– Mindenképpen. Egy szélsőnek mindig könnyebb dolga van, így Sigurmannsonnak nem lesz nehéz beépülnie. Zsitnyikov a Plockban pedig Cadenas edzőnél játszott, ésaz a rendszer sokban hasonlít a miénkhez. Őt egy zseninek tartom, remek irányító, kiváló kézilabdás.– Előbb az Eb-selejtezők jönnek, de egyébként igen, mert életem leghosszabb idényén vagyok túl. A klubcsapatom mellett szerencsére a válogatottban is komoly szerepet kaptam, életem első világbajnokságán vehettem részt, így elfáradtam. Vártam már a szabadságot, de ahogy telik az idő, annál jobban várom majd a felkészülést is. Vannak álmaim, és ezeket a MOL-Pick Szegeddel szeretném megvalósítani. Ez a célom!