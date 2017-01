Középpontban: Bánhidi Bence, a Mol-Pick Szeged játékosa

– Hogy telt a szilveszter? Nem sok pihenőt kaptak Xavi Sabaté szövetségi kapitánytól!



– Nem volt nagy pörgés, visszafogottan köszöntöttük az új évet. Nóráéknál, a barátnőméknél Balatonfüreden voltunk két napot. Pénteken, a csehek elleni meccs után utaztunk a Balatonhoz, és tegnap már Budapesten volt találkozó, folytatódik a felkészülés.



– Két sima győzelem az év végén a Provident-kupán, előbb a szlovákok, majd a csehek ellen. Erre lehet építeni?



– Azzal mindenki tisztában van, hogy a vébén ennél nehezebb találkozók várnak ránk. Voltak biztató jelek, olyan időszakok, amikor kimondottan jól játszottunk. A védekezésünk egyre hatékonyabb, és ha van mögöttünk kapusteljesítmény, masszívvá válunk. Van még hova fejlődnünk, a héten tovább csiszolhatjuk a játékunkat.



– A torna legjobb játékosának választották Érden. Önbizalomnövelő elismerés.



– Mindenképpen, de ehhez kellettek a társak is, akik remekül kiszolgáltak, nekem pedig jó százalékkal sikerült befejeznem a támadásokat. Csütörtöktől Dániában, egy négycsapatos tornán szerepelünk, itt komoly ellenfelek várnak ránk, a házigazda mellett Izlanddal és Egyiptommal is játszunk. Továbbra is az a célunk, hogy még jobbak és eredményesebbek legyünk.