Középpontban: Gémes Bence, a Makó támadója

– A megyei I. osztályban 28 góllal gólkirály volt, azonban az utolsó megyeegyes fordulóban, a két osztályzón, valamint 15 NB III-as fordulóban nem talált be. Komoly gát szakadt át a vecsési meccsen?



– Igen, óriási. Jó érzés volt újra gólt szerezni, mert már közel fél éve nem sikerült, pedig ez az elsődleges feladatom, mivel csatár vagyok. Helyzetekig eddig is eljutottam, de sosem hoztam jó döntést a kapu előtt. Sokszor peches voltam, de ez végre megváltozott.



– Milyen gólokat lőtt?



– Először az ellenfél kapujától harminc méterre labdát szereztem és kapura vezettem, majd a kapust kicselezve elpasszoltam mellette a labdát. A második gólomat egy, a védelem mögé beívelt labdából szereztem. Bár az első próbálkozásomat védte a hazai hálóőr, másodszor már sikerült betalálnom.



– Át lehet menteni ezt a jó formát tavaszra? Négy hónap van addig, ráadásul kulcsmeccsel kezd a Makó, a HFC-t fogadja. Van reális esély a bennmaradásra?



– Hiszek benne, hogy én és a csapat is át tudja menteni a jó formát a tavaszi idényre. Szoros a tabella hátsó fele, valamint előny lehet, hogy a közvetlen riválisainkat hazai pályán fogadhatjuk majd. Rögtön egy értékes mérkőzéssel kezdünk a Hódmezővásárhely ellen, amelynek az eredménye a későbbiekben akár döntően befolyásolhatja a kiesés ellen vívott harcunkat. Remélem, jól sikerül a téli felkészülésünk, és akkor egy jobb fél évvel megtarthatjuk az NB III-as tagságunkat.