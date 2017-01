Középpontban: Hüttner Csaba szövetségi kapitány

– Megvan még a szegedi versenyigazolványa?



– Az utolsó esemény, amelyen szegedi színekben indultam, az a 2007-es maratoni világbajnokság volt. Azóta is a klub igazolt sportolója vagyok. Egyszer majdnem indultam is egy viadalon, hiszen beneveztek, de mivel nem volt érvényes az engedélyem, így jogszerűen kihúztak a rajtlistáról. Jó érzés ide visszatérni és látni, hogy mennyit fejlődött a klub infrastrukturálisan és létszámban is.



– Előremutató törekvés, hogy a szövetség új szakmai igazgatójával, Doma Gergővel meglátogatják a hazai klubokat. Erre eddig nem volt példa. Miért fontos a személyes jelenét?



– Szegedet az elsők között látogattuk meg, mert itt vannak azok a legjobb modellek, amelyek eredményesen használhatók máshol is. Rendezett, jól kitalált a vízitelepi létesítmény, látszik, hogy gondos gazdái vannak, és minden részlet ki van dolgozva a megfelelő felkészüléshez. Irányt adó egyesület, az eredmények is adottak. Személyesen megnéztük Posztós Patrik és Bodonyi András úszóedzését, de ilyenkor a többség inkább külföldön vagy az országban máshol készül. Remélem, a továbbiakban is jól együtt tudunk működni, és találkozhatunk a szegedi egyesület versenyzőivel a felnőtt- és utánpótlás-világeseményeken.



– Bár már Tajvanon edzősködik, a szegedi klub ikonja, az olimpiai bajnok Vajda Attila még szeretne részt venni a májusi világkupán. Lesz rá lehetősége?



– Már beszéltem is vele erről. A világkupa keretébe a rangsoroló és az előző évi eredmények alapján lehet bekerülni, de ha Attila tényleg Szegeden, ezen a viadalon szeretne elbúcsúzni, akkor természetesen megkapja a lehetőséget a C1 5000 méteres indulásra, és ebben támogatom is őt. Szeretném, ha Vajda még versenyezne, és utat mutatna a fiataloknak, hiszen ő egy jó és követendő példa.