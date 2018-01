Középpontban Karsai Ferenc: nagy verseny volt

Mini vb-nek is beillett a BB. Mentor-kupa. Fotó: Kuklis István

– Nagyon erős mezőny jött össze. Itt volt a komplett magyar, szlovák és szerb válogatott, így egy mini világbajnokság zajlott valójában az újszegedi teke- és bowlingcentrumban. Sajnálom, hogy ebben az időszakban Bundesliga-forduló van, mert ha itt lennének a német tekések is, akkor még magasabb nívójú lenne a verseny. De így sem bánkódunk, 206 egyéni nevező indult, remek versenyt láthattunk.

– Kiemelkedő tudással rendelkezik, a kiélezett csatát is mindig jól kezeli. Így volt ez az elődöntőben is a szegedi Kiss Norbert ellen, aki jól játszott, szoros csatára kényszerítette Vilit, de ő minden helyzetre jól reagált, végül nyert, és a döntőben sem lehetett megállítani.– A legjobb tizenhat közé négy tekésünk jutott be, Kiss Norbi végül harmadik lett. Sajnos Csalics édesanyja péntek este elhunyt, így visszalépett a versenytől. Összességében jól teljesített mindenki, igazi csapatmunka eredménye volt ez a remek verseny.