Középpontban: Kiss Csaba, a ContiTech pólósa

– Jó jósnak bizonyult, amikor azt mondta, hogy az FTC egy kiélezett Európa-kupa-meccs után nem lesz csúcsformában.



– A Fradi hatalmas bravúrt hajtott végre azzal, hogy bejutott a nemzetközi porondon az elődöntőbe. Egy ilyen meccs lelkileg viseli meg leginkább a játékosokat, néhány nap leforgása alatt képtelenség újból felpörögni. Ez meg is látszott az első félidőben, mi remekül játszottunk, éppen ezért vezettünk 6–2-re. A szünet jól a zöld-fehéreknek, a Varga–Gerendás edződuó felrázta a csapatát. Sajnos ekkor figyelmetlenek voltunk, pedig benne volt a pakliban a győzelem. A végén viszont mi mutattuk meg, hogy van erő bennünk, vesztes állásnál egyenlítettünk.



– Parádés gólt szerzett. 8 méterről ejtett a kapuba. Gyakorolja a mozdulatot?



– Rendszeresen teszem ezt az edzésen. Sedlemayer Tomi adta a labdát, láttam, hogy Gárdonyi azt várja, hogy a rövidbe pattintom a labdát, én azonban inkább a hosszú felső sarokba ejtettem.



– Holnap ahhoz a BVSC-hez utaznak, amelyet a Szolnok 17–5-re legyőzött. Nehéz meccsre számít?



– Arra, mert most pörögtünk fel szerdán, így nekünk meg kell tartanunk a ritmust. Felszállóágban vagyunk, és szeretnénk is ott maradni, így győzelemre hajtunk a fővárosban.