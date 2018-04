Középpontban: Pellei Frank, a Metalcom-Szentes játékosa

– A klub közleményét idézném: a Szentesi Köménymag szurkolói csoport vasárnap óta már nem az a csoport, aki volt, felfoghatatlan, hogy egy fiatal, becsületes, őszinte, vidám, mindig tettre kész Kánvási Józsival szegényebb lett a szentesi vízilabda-társadalom.



– Ledöbbentem, amikor eljutott hozzám a halálának híre, nem is akartam elhinni. Múlt hét szombaton még találkoztunk vele a meccs után, ugyanolyan lelkes volt, mint máskor, semmi problémát nem láttunk. Vezérszurkolónak tekinthető, mindig számíthattunk rá. Már kiskoromban is ott volt a meccseken, amikor elkezdtem űzni ezt a sportágat. Nagyon szomorúak vagyunk, osztozunk a családja gyászában.



– Nehéz ilyenkor a szakmáról beszélni, de térjünk rá. A Metalcom-Szentes pár hete még kiváló formában volt, zsinórban hozta a meccseket, amelyeken esélyes volt, aztán jött egy hullámvölgy. A Vasas, a Szombathely, majd a Kaposvár ellen is kikaptak. Mi történt?



– A szombathelyi vereség nagyon fájó volt, hiszen az eredmények korábban úgy alakultak, hogy akkor elléphettünk volna a riválisoktól. Nehéz megmondani a vereségek okát, és most mi inkább előrenéznénk. Három meccsünk van még a középszakaszból, ha abból kettőt megnyerünk, bejutunk a legjobb 12 csapat közé. A célunk tehát nem változott, a sorsunk pedig még a mi kezünkben van.



– A férfi vízilabda OB I-ben most bajnoki szünet van, de a Szentes ezt nem annyira tudja kihasználni, hiszen szerdán pótol egy bajnokit a Kaposvár ellen.



– Igen, ellenfelünknél nagyon sokan megbetegedtek a középszakasz második fordulójára, ezért kérték a halasztást akkoriban. Így most azonnal megadatik a visszavágás lehetősége az egy héttel ezelőtti vereségért. Bizonyítani szeretnénk, hogy nincs gond, nincs letargia, ilyen a sport, akadnak hullámvölgyek, de ki tudunk mászni belőlük. Összetartó a csapat, semmi akadályát nem látom annak, hogy be tudjuk húzni a győzelmet.