Középpontban: Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője

– Két büntetőt is kihagytak a Szekszárd elleni bajnoki mérkőzésen, mit mondhat ilyenkor egy edző?

–A labdarúgásban egy szabály van, hogy nincs szabály. Volt természetesen kijelölt büntetőrúgónk, de arra nem volt felkészülve, hogy mi van akkor, ha ő már nincs a pályán, a csapatkapitányunk sérült, a helyettesét pedig kiállítják. Hozzátenném, a tavalyi szezonban összesen két büntetőt rúghattunk. Nem tulajdonítok nagy jelentőséget a dolognak, a fiúknak azt kell elhinniük, hogy igenis van keresnivalónk az élmezőny csapataival szemben is, és bele tudunk szólni az aranyéremért zajló küzdelmekbe. A megfelelő önbizalmon kell dolgoznunk a továbbiakban.



– Hogyan lehet javítani ezen? A kihagyott tizenegyesek bizonyára nem segítenek.

– A múlt heti edzésen felírtam a táblára két számot, 19–3. Ez a Szekszárd elleni meccset is beleszámítva az elmúlt tíz találkozónk gólkülönbsége. Ez kell, hogy önbizalmat adjon a srácoknak, hiszen a futballban semmi más nem számít, csak a végeredmény. Nincs gondunk az erőnléttel, jelenleg az önbizalom a kulcskérdés nálunk. Túlságosan rágörcsölünk a meccsekre, azt kell eltüntetnünk, nem szabad, hogy egy negatív dolog, például egy kihagyott tizenegyes ennyire befolyásolja a játékunkat. Nem olyan nagy tragédia ez, a világbajnokságon Luka Modric is odaállt a második büntetőhöz, miután kihagyott egyet.



– Az eredményekkel pedig nem is lehetnek elégedetlenek, hiszen a két veretlen csapat egyike a SZEOL.

– Hátul rendben is vagyunk. Gondunk a mélyen védekező csapatok ellen van, nehezen tudjuk megbontani a falat. Tudom, hogy sokkal több van bennünk. Nagy baj viszont nincs, ha nyerünk hétvégén, egy ponttal lesz kevesebbünk, mint egy éve, hat forduló után.