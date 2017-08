Középpontban Sós Bence, a Debrecen vásárhelyi labdarúgója

Sós Bence és Varga Roland a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Ferencváros mérkőzésen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A 23 éves játékos alapembernek számít, egyelőre azonban négy bajnokin csak két pontot szereztek a szezonban.– Köszönöm a dicséretet! Sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni, pedig minden lehetőségünk megvolt erre. Egységesen, jól futballoztunk, de a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani. Ha ebben javulunk, sikeresek tudunk majd lenni.

– A csapat a lényeg, hogy nekem hogy megy, az kevésbé számít. Bizakodó vagyok, mert a legutóbbi két bajnokin mutatott játékunk alapján jó úton járunk. Össze kell még érnie a keretnek. Persze jólesik, amikor elismernek, meg az is, ha gólt szerzek vagy gólpasszt adok, de csak akkor tudok örülni, ha nyerünk is emellett.– Igen, egy tízfős társaság az én kedvemért jött el Hódmezővásárhelyről. Korábbi HFC-s csapattársaim közül Szűcs Robi, Rácz Dezső és Antal Krisztián ült a lelátón, az ellenfélnél pedig ugye Batik Bence volt az, akivel játszottam együtt korábban a vásárhelyi csapatban. Mindegyikükkel jó kapcsolatban vagyok, rendszeresen beszélünk, Dezsővel pedig egy baráti társasághoz tartozunk, együtt voltunk nyaralni is.