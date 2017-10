Középpontban Supka Attila, a Szeged 2011-GA edzője

– Nézi az NB II tabelláját?

– Igen, rendszeresen nézem. És azt látom, hogy ha ebből a hat nyeretlen, egy pontot hozó mérkőzésből egy kicsivel jobban jöttünk volna ki, az első tízben lennénk. Így viszont még hátrafelé is kell tekintenünk, hiszen a 15. helyen állunk 15 ponttal, és a már kieső, 18. hely csak hat egységre van. Viszont ha két meccset nyerünk, már több helyet is léphetünk felfelé.



– De ki szerez gólt?

– Remélem az, aki odakerül a kapu elé. Olyan labdatartási arányokat produkálunk hétről hétre, amelyekkel meccseket kellene nyerni, ehelyett most arról beszélünk, mi történt az elmúlt hat találkozón, miért csak egy gólt szereztünk. Csaptam már az asztalra, de nem szokásom, amúgy is profi labdarúgókról van szó, akiknek tudniuk kell, mi a feladatuk. Sokat beszélgetünk, sok pozitív dolgok emelünk ki a játékból, de a döntés nem az én kezemben, hanem a játékosaim fejében, lábában, testében van.



– Szentes Lázárral a Győr még nem kapott ki.

– Két alkalmam volt megnézni a következő ellenfelet, de a szegedi kupameccse egész mást mutatott, mint a Kazincbarcika elleni második félidő. A három pont sokat jelentene, akárhogy, akármilyen módon szereznénk is meg.