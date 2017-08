Középpontban: Varga Péter, a ContiTech Szeged Diapolo vezetőedzője

Varga (jobbra) és Barna beszéli meg a programot. Fotó: Karnok Csaba

– Egyelőre minden rendben, az összes játékost motiváltnak érzem. Csak pozitív tapasztalataim vannak, persze akkor ismerem meg őket a legjobban, amikor előkerül a labda, most ugyanis még csak az erőnlétüket fejlesztjük. Remélem, akkor is azt kapom, amit várok tőlük.– Egyáltalán nem. Ennek az a titka, hogy az első nap leültünk, és lefektettük a legalapvetőbb szabályokat. Ezek egyébként nem változtak csak azért, mert sokkal fiatalabb lett a keret. Sokaknak természetesen meg kell szokni a profi közeget, hiszen többen is utánpótlás- és OB I/B-s csapatoktól érkeztek. Nekik nyilván új, hogy például mi mindenre kell figyelni a táplálkozásukban, de ebben Bóka Ferenc erőnléti edzőnk minden segítséget megad nekik.

– Alakul a helyzetünk, hiszen a kapuk rögzítési pontjai megvannak, még az eszközök tárolását kell megoldanunk a helyszínen. A munkakörülmények így sem lesznek a megszokottak, ez tény, de a kellő háttérmunkát mi elvégezzük, hogy a játékosoknak mindez semmilyen hátrányt ne okozzon a felkészülésben. Ezenfelül persze reménykedünk, hogy minden időben kész lesz az újszegedi sportuszodában, és október közepén már valóban vissza tudunk oda költözni, csúszás esetén már nagyon hideg lenne a víz a Partfürdőn.