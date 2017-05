Középpontban Varga Péter, a Szeged Diapolo vezetőedzője

– Egyet aludva a szezon lezárására hogyan tekint vissza az idényre?



– Jólesett, hogy két győzelemmel tudtuk lezárni, de a Vasas elleni párharc előtti időszak más, sajnos nem tudtuk elérni a célkitűzésünket, így nem is lehetünk boldogok. Az alapszakaszban három váratlan döntetlen, a középszakaszban pedig a nyeretlenségünk okozott gondot, ott főként a miskolci botlás és a BVSC elleni vereségek fájók.



– Miért nem tudták elérni a kitűzött célt? Mi hiányzott?



– Erre a válasz nem egyszerű, hiszen sok összetevős az egyenlet, de apróságok mellett két nagyon fontos oka volt a tavalyinál gyengébb szereplésnek. Egyrészt a rutintalanság, hiszen Aljosa Kunac, Varga Zsolt és Lukas Seman helyére igazoltunk ugyan, de a rutinjukat nem tudtuk pótolni. Ez különösen az éles, egy góllal eldőlő meccseken hiányzott, és ilyenből akadt bőven. Az ilyen körülmények között született vereségeket pedig a fiatalabbaknak nehéz feldolgozniuk, most pedig elég ifjú volt a csapat. A másik tényező pedig a sérüléshullám. Nem szeretek és nem is akarok ezzel kifogást keresni, de ez az év nagyon peches volt. Az egész szezonban mindössze két olyan mérkőzésünk volt, amelyen teljes volt a keret. Mindkettő az OSC elleni bajnoki, ezen a két meccsen pedig sikerült is nagy bravúrral pontot szerezni a BL-ben szereplő rivális ellen. Az állandó sérülés több szerepvállalást, hosszabb távon pedig fáradtságot is eredményez, ezek jelei is látszódtak a szezon második felében.



– Ebből a tapasztalatból lehet erőt meríteni?



– Abszolút! Rutinosabb lett a társaság, sokat tanultunk ebből az idényből, főként az igen kemény középszakaszból. Ősztől ezt kamatoztatni is lehet, viszont azt nem tudom megmondani, milyen kerettel, hiszen csak most kezdődnek az egyeztetések.