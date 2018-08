Középpontban: Vojkovics Gyula, az SZKKSE edzője

– Az előző szezonban a második helyen végzett az NB I/B Keleti csoportjában a PC Trade Szeged KKSE. Idén mire lehet képes a csapat, milyen célokkal vágnak neki az idénynek?

– Az a célunk, hogy minden mérkőzésen úgy menjünk fel a pályára, hogy jól felkészültünk, és nyerjük meg. Fontos, hogy viszontlássuk azokat a dolgokat a pályán, amiket az edzéseken gyakorlunk. A tavalyinál fiatalabb átlagéletkorú együttesünk van, ennek van jó és rossz oldala is, meglátjuk, hogy melyik jön majd elő.



– Három hét múlva kezdődik a bajnokság, az orosházi AEGON Kupán első helyen végzett a csapat az elmúlt hétvégén. Milyen képet festenek a pályán a lányok?

– Úgy érzem, hogy le vagyunk maradva magunktól, mert nem úgy haladtunk a felkészüléssel eddig, ahogy terveztem. Az orosházi mérkőzéseken a játék képe nagyon tetszett, mert amit gyakoroltunk, azt visszakaptam, amit nem, abban pedig sok volt a hiba. Van miből építkeznünk, de messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le az ellenfelekből, mert ebben az időszakban még mindenki próbálgatja a játékát. Mi sem úgy kézilabdáztunk, ahogy feltétlenül szeretnénk majd a bajnokságban.



– Fél éve dolgozik edzőként első felnőtt csapatánál, az SZKKSE-nél. Mik az eddigi tapasztalatai?

– Az előző idényhez képest fiatalabb a csapatunk. Tavaly könnyű dolgom volt, bár rengeteget kellett dolgoznunk a második helyünkért. Idén nehezebb lesz, de most is rengeteget dolgozunk majd, hogy a lehető legjobb helyezést érjük el a tabellán.