Közte nagyon sok: fásult volt a Szeged, de most jön a java

Két meccsen 35 gólt kapott a Szeged. Fotó: Karnok Csaba

Az első meccsen 4–16-ra, a másodikon 2–19-re kaptak ki a házigazdák, de ahogy a mestermérlegből is kivehető, a nagy különbségnek oka volt.– Az elmúlt három hétben gyakorlatilag egy minialapozást tartottunk, szem előtt tartva a következő három bajnoki forduló számunkra nagyon fontos mérkőzéseit. Ez okból ezen a héten nagyon kemény edzéseik voltak a lányoknak, majd jött a dupla meccs. Épp ezért számítottam is rá, hogy kevésbé pörögnek majd fel a lányok, de azért meglepett, hogy ennyire fásultan játszottak. Ettől persze érthető a dolog, hiszen mi nem erre a hétre, hanem a következő hetekre hegyezzük a formánkat, így jövő héttől lazább tréningek lesznek. Azért láttam olyan jeleket a két meccsen, amelyek a Tatabánya, a Szentes és a Honvéd elleni bajnokikra nézve biztatóak lehetnek, és volt ilyen a Dunaújváros ellen még a korábbi bajnokinkon is, hiszen félidőben szoros volt az állás. Hiszek benne, hogy az elmúlt hetek munkája nem vész el, meglesz az eredménye.A női vízilabda magyar kupa negyeddöntőinek jegyzőkönyvei (helyszín: Szeged, SZUE):Gólszerzők: Menczinger 4, Garda 4, Gurisatti 3, Geraldine 2, Horváth 1, Lara 1, Szellák 1, ill. Lengyel A. 2, Lengyel D. 1, Damjanovics 1.Gól – emberelőnyből: 2/1, ill. 10/0.Ötméteresből: 2/2, ill. 1/0.Kipontozódott: Szabó (Dunaújváros).Gólszerzők: Botka 1, Tóth P. 1, ill.Szellák 3, Garda 3, Gurisatti 2, Horváth 2, Geraldine 2, Lara 2, Vályi 2, Brezovszki 1, Menczinger 1, Szabó 1.Gól – emberelőnyből: 5/0, ill. 5/2.Ötméteresből: 2/1, ill. 2/2.Kipontozódott: Lengyel A. (Szeged SZTE).