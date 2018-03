Krivokapics: Minden rajtunk múlik: ma 19 órakor a BL-ben THW Kiel-MOL-PICK Szeged

Még öt párharc



A szegediek Kiel elleni meccsei mellett még öt párharcot rendeznek a BL nyolcaddöntőjében, ezek a hétvégén kezdődnek. A francia PSG és a macedón Vardar csoportelsőként automatikusan a negyeddöntőbe jutott. A további párosítás: Skjern (dán)–Telekom Veszprém, Montpellier (francia)–Barcelona (spanyol), Kristianstad (svéd)– Flensburg (német), Breszt (fehérorosz)–Nantes (francia), Kielce (lengyel)–Löwen (német).

Nehéz meccsre számít a Pastor (balról a második), Krivokapics (balról a harmadik) edzőpáros.

Fotó: Frank Yvette

A tét a legjobb nyolc közé jutás. Ma 19 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésen a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a német THW Kiel otthonában szerepel. A szegedi együttes kedd reggel kelt útra, a 16-os keretbe Sierra, Sego, Sostaric, Pedro, Balogh, Srsen, Skube, Zsitnyikov, Bánhidi, Zubai, Bodó, Thiagus Petrus, Blazevic, Gorbok, Källman és Sigurmannsson került be. Matej Gaber még nem teljesen egészséges, a fiatalok, Hegedüs, Fekete, Sunajko és Nagy pedig most kimaradt. A német rekordbajnok, a hússzoros győztes THW Kiel nincs bombaformában. Erre viszont nem lehet építeni, hiszen Alfred Gíslason együttese a világ egyik legismertebb és legerősebb csapata.– Biztos, hogy nekünk rontanak majd – nyilatkozta Marko Krivokapics, a MOL- PICK Szeged másodedzője.– Gyorsan döntésre szeretnék vinni a dolgot, így nagy tempót diktálnak majd. Szeretnének már az első meccsen olyan előnyt kiharcolni, hogy Szegedre nyugodtan érkezzenek. Koncentráltan kell kezdenünk, és végig így játszani. Fontos lesz Domagoj Duvjnak kikapcsolása, ő kulcsembere a THW-nek. Nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, hiszen az elmúlt bajnoki fordulóban csak védekezett, nem támadott.Egy hete a Ferencváros ellen játszott utoljára meccset a szegedi együttes. Közel hét napot tudott készülni a sorsdöntő BL-csatára.– Mindig jó, hogy ha van idő edzeni, elemezni, taktikai elemeket gyakorolni. Napról napra jobban dolgoztunk, lépésről lépésre vettük át a megfelelő taktikát. Jól hangoltak a fiúk, hétfőn kimondottan hatékonyan készült a társaság.Jön az első meccs ma este, a visszavágót április 1-jén, jövő vasárnap 17 órakor rendezik Szegeden. A továbbjutás két meccse dől el.– A Kiel az Kiel. Bármire képes. Ezt láthattuk az idei szezonban is. Van, amikor nem megy nekik, de bárkit legyőzhetnek. Évekkel ezelőtt Barcelonában is nyertek úgy, hogy hazai pályán kikaptak, és továbbléptek. Ez a párharc két meccsen dől el, rajtunk múlik minden, hogy milyen eredményt érünk el – tette hozzá Krivokapics.A meccset a Sport 1 élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla.