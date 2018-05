Kuliék másodikok lettek Duisburgban

A múlt heti szegedi kajak-kenu vk-n a Balaska Márk, Birkás Balázs, Dudás, Kuli összeállítású hajó második, a Mozgi Milán, Tótka, Molnár és Somorácz Tamás alkotta kvartett harmadik lett az új olimpiai számban.



A magyar szövetség (MKKSZ) beszámolója szerint most vasárnap a Tótka vezette egység – amely előfutamgyőztesként kvalifikálta magát a legjobbak közé – végig nagy csatában volt a tavalyi világbajnok német négyessel, a jó rajt után még vezetni is tudott.



Féltávhoz három tizedmásodperccel előbb ért, mint a második helyen haladó Mozgi, Balaska, Birkás, Somorácz összeállítású kvartett, és mint az akkor még harmadik hazai hajó. A hajrát aztán a németek bírták a legjobban, nyolc tizedmásodperccel nyertek Tótkáék előtt, míg Mozgiék visszaestek az ötödik helyre.



– A legfontosabb, hogy van jó négyesünk, hiszen három összeállításban is dobogóra tudtunk állni a két világkupán – idézte az MKKSZ honlapja Hüttner Csaba szövetségi kapitányt.



– Most úgy voltunk partiban a németekkel, hogy a mi ezüstérmes négyesünknek két-három napja volt együtt készülni, a németek pedig már másfél éve együtt vannak. Egyébként ma is mindkét hajónk jól versenyzett, Mozgi Milánék kipróbálták a kamikaze taktikát, és a végére kicsit elfogytak, ennek ellenére velük is elégedett vagyok.



A szakember hozzátette: beszél mind a nyolc versenyzővel, továbbá néhány emberrel, akinek ad a szavára, majd ma kijelöli azt a négy versenyzőt, aki K-4 500 méteren indulhat a június 8–10-i belgrádi Európa-bajnokságon.



– Ha pedig ott jól szerepelnek, akkor utána készülhetnek négyen tovább együtt a világbajnokságra is – jelentette ki Hüttner Csaba.



A négyesek mellett vasárnap délelőtt kiválóan szerepelt Duisburgban Csizmadia Kolos is férfi kajakban, 200 egyesben: Pál Zoltán tanítványa a harmadik helyet szerezte meg. A 17 éves Molnár Csenge kilencedik lett C-1 500 méteren.