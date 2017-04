Kungfu: Két aranyérmet szereztek Mezőtúron

A versenyen 160 induló vett részt. Halmi Dorina tradicionális formagyakorlat (Cham Kiu) kategóriában aranyérmes lett, Qingda (light-contact) küzdelemben pedig a dobogó második helyére állhatott fel.



Treplán Gábor felnőtt férfi tradicionális formagyakorlat kategóriában szintén aranyérmet szerzett, míg Qingda kategóriában a férfi –70 kg-ban a negyedik helyet szerezte meg.



Bár a szegedi Lo Man Kam Wing Chun iskola (egyesület) elsődleges célja nem a versenyeztetés, hanem az önvédelem és a tradicionális Wing Chun kungfu oktatása, mindenkor lehetőséget biztosít tagjainak a nívós versenyeken való megmérettetésre is.



Mivel a hétvégi verseny nemcsak az ob első fordulója volt, hanem egyúttal kvalifikációs lehetőség is a magyar bajnoki döntőre, a szegedi versenyzők egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy akár Szegedre hozzák ősszel a magyar bajnoki címet.



Az egyesület vezetője, sifu Tóth Zoltán (mester) hangsúlyozta, hogy a versenyzők küzdelmi felkészítésében nagy segítséget nyújtottak a szegedi Vi-Ti-To SE kick-box csapatának tagjai és edzője is.