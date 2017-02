Az NB II-es SZEOL SC januárban kinevezett vezetőedzője, Zoran Kuntics (49) egyszer már átélt egy futballcsodát, amelyre most is képesnek tartja új együttesét. A bent maradásról, a csapatszellemről, Szabadkáról és a vásárlásról, valamint a műtétekről is beszélt nagyinterjú-sorozatunkban a Ferencváros korábbi kiválósága.