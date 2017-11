Kupa- és bajnoki siker kosárlabdában, első vereség futsalban

Kupa- és bajnoki siker



Fonti-Trans Petőfi SE–Szeged KE 69–76 (20–24, 23–20, 14–12, 12–20)

Női kosárlabda Hepp Ferenc-emlékkupa, nyolcaddöntő. Pécs, vezette: Reisz, Fleishmann.

Szeged KE: VÁRI 16, KECSKÉS 14, TÓTH C. 14/3, RADÓCZ 22/9, Jáhni 7/3. Csere: Kőházi 2, Finsztál, Zsíros 1, Földi, Tóth G. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Izgalmas, akár jó mérkőzésnek is nevezhetjük, ha valakinél nem elvárás a magas színvonal.



MTK (9.)–Szeged KE (2.) 49–72 (19–22, 11–12, 8–21, 11–17)

Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, Zöld csoport, 6. forduló. Budapest, vezette: Gaál, Hartai.

Szeged KE: VÁRI 12, KECSKÉS 17, Tóth C. 5, Radócz 11, JÁHNI 18. Csere: ZSÍROS 3, Kőházi 2, FINSZTÁL 4, Sükösd. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Hoztuk a kötelezőt.



Továbbjutott a Kosársuli



Vásárhelyi Kosársuli–Nagykőrös 93–65 (24–16, 35–10, 13–22, 21–17)

Férfi kosárlabda Hepp Ferenc-emlékkupa a 16 közé jutásért. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 360 néző. Vezette: Gaál, Varga, Kátay.

Kosársuli: SZABÓ 20/12, Molnár 10, Bálint 2, VAS 16/9, Gajic 14. Csere: Varga 3, PAVLOVIC 9/3, Kelemen 10, BÉRES 7, Horváth, Kun 2, Rostás. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Felemás mérkőzés volt, az első félidőben nagyon jól játszottunk, a másodikban érthetetlenül gyengén. Gratulálok a csapatnak a továbbjutáshoz.



Nehéz volt, de megvan



Kézilabda Szeged SE (11.)–Gyömrő (14.) 26–24 (14–16)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

KSZSE: FODOR – Kónya 4, CSÁKI 9, LUKÁCS 2, DOBÓ 4, Csoknyai 3, Szűcs 3 (1). Csere: Kothencz, Kürti (kapusok), Szeder, Szabó 1, Papp, Mike, Karácsonyi, Czifra, Ambrús. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Nehéz mérkőzés volt. A második játékrészben sikerült felőrölni a jól küzdő ellenfelünket és megszerezni a győzelmet.



40 perc káosz



Hódmezővásárhelyi LKC (10.)–Pénzügyőr SE (8.) 26–35 (9–20)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportaréna, 120 néző.

HLKC: Dömény-Veress – Török 1, Nagy 4, Szepesi 6, Herceg 2, Lovistyék 7, Kandó 1. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Horváth 3, Mihajlov, Becsei 2, Földesi, Bálint. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Extra gyengén játszottunk mind védekezésben, mind támadásban. Ha röviden és tömören akarok fogalmazni, akkor káoszt láthatott 40 percig a nagyérdemű közönség. Kicsit gyógyír, hogy utána kozmetikázni tudtunk az eredményen, de akkor már nem az a csapat játszott ellenünk, amelyik a tetemes különbséget kialakította. Mindenkinek rossz napja volt, ez eredményezte ezt a látványos összeomlást. Előfordul ilyen egy sportoló életében, de hogy egyszerre 12-13 embernek legyen rossz napja, az ritka dolog. Ez a ritkaság most bejött.



Egy gólon múlott



Orosháza (2.)–PC Trade Szeged KKSE (6.) 20–19 (11–8)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Orosháza, Eötvös-csarnok, 300 néző. Vezette: Ágnecz, Sipos.

Szeged: Nagy – Berta 3, Scheffer, Dajka 10, Bárány 1, Speth, Molnár 1. Cserék: Cseh, DOBÓ (kapusok), Bató 1, Maláti 3, Miklós, Mikó, Egervári, Zsikó, Takács K. Vezetőedző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Azt gondolom, a védelem és a kapu rendben volt, de 19 lőtt góllal nehéz nyerni.



Végig domináltak



Mizse (8.)–ContiTech FKSE-Algyő (9.) 21–24 (7–11)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 7. forduló. Lajosmizse, 100 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – VANCSICS 4, Döme 2, MAGYAR, VALACZKAI 1, JOHN 5, Velky. Csere: Dolezsál 1, GAZSÓ 3, Simon, Béleczki 2, Kocsis 3/2, Bella 3. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Végre a szebbik arcunkat mutattuk, CSAPATKÉNT funkcionáltunk. A pályára lépő összes játékos hozzá tudott tenni a sikerhez, különösen Kiss Olivér védett eksztázisban. Végig dominálva, végig vezetve sikerült nyernünk.



Van azért fejlődés



Ózd (6.)–MOL-PICK Szeged U20 (13.) 29–19 (13–8)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 7. forduló. Ózd, 400 néző. Vezette: Fibec, Herbák.

MOL-PICK Szeged U20: Nagy M. – Sunajko 3, Götz 5, Vetési 3, Bátky 3, Szabó M. 1, Csernai 1. Csere: Tóth J. 2, Dimovics 1, Maróti, Selmeczy, Szilágyi, Szabó B. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Ugyanazzal a problémával küszködtünk, mint egész évben: súlytalanul, félelemmel játszottunk idegenben, gyámoltalanul, hitetlenül támadtunk, az ellenfél pedig ebből könnyű gólokat szerzett. Viszont egy-két ember fejlődése biztató, a technikai hibákból pedig egyre kevesebb van.



Szünet utáni jó játék



Szeghalom (12.)–FKSE-Algyő (1.) 28–39 (13–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Szeghalom, 100 néző. Vezette: Juhász, Szabó.

FKSE-Algyő: Dávid D. 1 – Fejes 1, VELKY 7, Dávid Zs. 3, KOZMA 4, Gercsó 6/2, ARACSI 4. Csere: Aradi, Szabadkai (kapusok) DRAXLER O. 7/5, VÉR 1, FARAGÓ 3, Molnár 1/1, Reigl 1. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Nyögvenyelős első félidő után a másodikban jó játékkal hoztuk a papírformát.



Hullámzott a meccs



ContiTech Makói KC (10.)–Kiskunhalas (5.) 24–20 (10–10)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

ContiTech Makó: BALÁN – ZSIGA 3, SZILÁGYI 7, Kovács M. 2, LESZKOVÁN 6, ENDREI 4, SZABÓ R. 2. Csere: Dani (kapus), VERÉB, Felföldi, Petrás, Pál, Szécsi, Dóczi, Hegyi, Papp D. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Vasárnap délutáni játékkal biztos győzelmet arattunk. Hullámzó volt a teljesítményünk, támadásban kicsit sok volt az egyénieskedés, de a védekezésünk és a kapusteljesítményünk megint nagyon egyben volt.



Makói győzelem



Makó (4.)–Gyula (8.) 29–23 (13–11)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Makó, 150 néző. Vezette: Kiss Z., Papp T.



Ítéltek, ítéltetnek



Kaposvár (6.)–HVSC (9.) 13–5 (2–3, 5–1, 3–0, 3–1)

Férfi vízilabda OB I/B, alapszakasz, A csoport, 6. forduló. Kaposvár, vezette: Rubos, Homonnai.

HVSC: Újházi (8 védés) – Szabó J., LEHMANN 1, GUNDL 1, Katona, NÁDASDI Z., TAR. Csere: Molnár Á. (kapus), Tomcsik, Barna D., Nádasdi G. 2, Kürtösi, Tóháti 1, Piti. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – A játékvezetők ténykedését látva Jézus örök érvényű szavai jutottak eszembe: ne ítélj, hogy ne ítéltess.



Az első vereség



Szolnoki Fanatic SE (3.)–Szent Mihály (1.) 7–5 (2–2)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 5. forduló. Kunhegyes, vezette: Kóródi, Erdélyi.

Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga Zs., Baksa, Czibere. Csere: Lovászi, Redetzky, Zimányi Kovács, Hódi Zs., Fehér. Játékos-edző: Hódi Zsuzsanna.

Gólszerzők: Szívosné (4.), Vágó A. (15., 22., 28., 35.), Urbán (21., 24.), ill. Baksa (14.), Varga Zs. (19.), Redetzky (36.), Lovászi (38.), Czibere (39.).



Vereségek



Zalaegerszeg (1.)–Szentesi TE (7.) 8:0 (3209:2920)

Női tekecsapat szuperliga, 8. forduló, Zalaegerszeg.



Szegvár (7.)–Kazincbarcika (2.) 1,5:6,5 (3100:3231)

Férfi tekecsapat NB I, Keleti csoport, 8. forduló, Szegvár.

A szegvári pontszerzők: Vígh F. 516, Szabó G. (0,5) 524 fával.