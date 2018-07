Kupagyőztes lett a Szigetépítő Team

Hibátlanok maradtak. A Szigetépítő Team mind a hat meccsét megnyerte, így elhódította a 23. Sziget-kupát. Fotó: Szigetépítő Team

Tizenkét csapat részvételével rendezték meg a tiszaszigeti általános iskola udvarán a 23. Sziget-kupa kispályás labdarúgótornát, Csongrád megye egyik legnagyobb múltú és legrangosabb nyári kispályás megmérettetését.A három négyfős csoportból az első kettő, valamint a két legjobb harmadik helyezett jutott be a legjobb nyolc közé (Szigetépítő Team, Titkos Rakéták, Gyuszi and the boys, Road House, Mix Faktor, Gumisziget, Szeged UTD, Battonya), ahonnan egyenes kieséses formában folytatódott a torna.A végső győzelmet az erős kerettel felálló, több korábbi futsalost, jelenlegi strandlabdarúgót felvonultató Szigetépítő Team szerezte meg, miután a fináléban 5–1-re legyőzte a Mix Faktor együttesét. A harmadik helyen a Szeged UTD végzett, ők a bronzmérkőzésen hatalmas csatában győzték le 6–5-re a Gyuszi and the boys nevű együttest.A győztes csapat névsora: Révész Máté, Puskás Csaba, Rutai Balázs, Szentes-Bíró Tamás, Podonyi Norbert, Szilá- gyi Norbert, Bánóczky Dániel, Gémes Bence, Varga Richárd, Juhász Imre, Juhász Ádám.Eredmények, A csoport: Gumisziget– Szeged UTD 3–1, Szigetépítő Team–Lafiesta 10–2, Lafiesta–Szeged UTC 4–9, Szigetépítő Team–Gumisziget 5–2, Gumisziget–Lafiesta 4–1, Szigetépítő Team–Szeged UTD 4–2.A végeredmény: 1. Szigetépítő Team 9, 2. Gumisziget 6, 3. Szeged UTD 3, 4. Lafiesta 0 ponttal.B csoport: FER Tűzoltók–Titkos Rakéták 2–3, Gyuszi and the boys– Battonya 6–5, Gyuszi and the boys– FER Tűzoltók 8–1, Battonya–Titkos Rakéták 5–6, Titkos Rakéták– Gyuszi and the boys 1–14, FER Tűzoltók–Battonya 4–8.A végeredmény: 1. Gyuszi and the boys 9, 2. Titkos Rakéták 6, 3. Battonya 3, 4. FER 0 ponttal.C csoport: Mix Faktor–Papdi virág 4–0, Road House–Old Boys 5–3, Old Boys– Papdi virág 2–3, Road House–MixFaktor 1–2, Mix Faktor–Old Boys 6–2, Road House–Papdi virág 4–2.A végeredmény: 1. Mix faktor 9, 2. Road House 6, 3. Papdi virág 3, 4. Old Boys 0 ponttal.Negyeddöntők: Szigetépítő Team–Titkos Rakéták 16–0, Gyuszi and the boys–Road House 6–5, Mix Faktor– Gumisziget 5–2, Szeged UTD– Battonya 8–3.Elődöntők: Szigetépítő Team– Gyuszi and the boys 7–2, Mix Faktor–Szeged UTD 3–2.Helyosztók, a 3. helyért: Gyuszi and the boys–Szeged UTD 5–6,döntő: Szigetépítő Team–Mix Faktor 5–1.Különdíjasok, gólkirály: Juhász Imre (Szigetépítő Team), a legjobb kapus: Ábrahám Tamás (Mix Faktor), a legjobb játékos: Szántó Dániel (Szeged UTD).