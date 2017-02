Kupára fel! Naturtex-SZTE-Szedeák-Pécs (félidő) 33-37

Korábban

Férfi kosárlabda magyar kupa, nyolcas döntő, negyeddöntő. Győr, 200 néző. Vezeti: Győrffy, Török, Szabó G.Boltics, Lilov, Csirics, Juhos, Sulovics.: Bán, Wirth, Révész.: Nikola Lazics.: Nelson, Smith, Supola, Budimir, Sejfic.: Halász, Harazin, Bíró.: Csirke Ferenc.Folytatjuk! A sajtópáholyban sincs egyetértés: van, aki szerint fordít a Szeged, más azt mondja, a Pécs jut a négy közé.az első kosár, ráadásul tripla 36-37.büntetői után vezetünk 38-37.emberről, bekezdtünk 40-37. Csirics adja el a labdát, sajnos neki nincs nagy meccse ma. Nelson, kosár plusz büntető 40-40.befordul, ez is jó 42-40.A szegedi csapatban Lilov a legjobb 15 pontjával, őt Bán követi hattal. A pécsieknél Nelson 10-nél, Smith kilencnél jár. Sok a személyi hiba, ez mindkét csapatnál gondokat okozhat a folytatásban.A pécsi edzőt, Csirke Ferencet figyelmeztetik a játékvezetők. Csirics támadásban üti be a második faultját, Juhos jön a helyére. Budimir 18-23.hármasa behullott, fontos kosár volt 21-23. Lilov rövid triplájátteszi be 23-23.hármasa is behullik, 26-23-nál a Pécs kért időt. 15 pontnál jár a Szedeák bolgár légiósa. Bíróra fújják be a 11. pécsi faultot.büntetői bent 28-25. Lilov személyi hibája a tizedik a szegedi oldalon. Nelson egyenlít 28-28. Sejfic kosarával 28-30.bravúrosan oldotta meg egyedól a helyzetet 30-30.! Hibátlan a tripla 33-30. Smith 33-32. Nagyon szoros a meccs, végig erre lehet számítani, Révész jön a Szedeákba. A Szedeák indul, de eladja a labdát, Nelson triplával büntet 33-35. Pécsi időkérés. Fugyelmetlen a szegedi csapat, a pécsi kosárral 33-37 az eredmény a félidőben.Elkezdtük! Juhos ziccere kimaradt, Nelsoné nem 0-2. Smith és Nelson talál be, 0-7-nél időt kér a Szeged.triplájával 3-7.büntetőjére Smith duplával felel 4-10.összekaparja, majd beteszi a labdát, 6-12. Nehéz kosár volt. Csirics hármasa szinte bentről jön ki. Bolticsra befújják a harmadik faultot is, ez baj.csak az egyik büntetője megy be 7-13.dob egy bravúros triplát 10-15. Bán jön be csereként Juhos helyett.triplája jó, de büntető is jön utána. Bent, 14-15.beindult, újabb kosarával már vezetünk 18-17. Wirth is a pályán. Harazin kosarával 18-19. Megint ő 18-21. Ez az első negyed vége. Érdekesség, hogy a játékvezetők 10 perc alatt összesen 16 faultot fújtak be, 8:8 az állás ebben a mutatóba.a pécsi keret két játékossal bővebb, ők tizenketten vannak összesen.a szegedi meccskeret: 1 Mike, 3 Vágvölgyi, 4 Bán, 5 Boltics, 8 Juhos, 9 Csirics, 10 Révész, 11 Lilov, 13 Wirth, 17 Sulovics.a meccset a lelátón nézi meg Vladimir Vranjes, a MOL-Pick Szeged korábbi, a Tatabánya jelenlegi kézilabdása.íme a szegedi bő keret, amelyről tudni kell, hogy Juhos, Vágvölgyi, Mike, Bán és a tegnapi edzésen bokasérülést szenvedő Wirth sem százszázalékos. A keret: 1 Mike, 2 Bonifert B., 3 Vágvölgyi, 4 Bán, 5 Boltics, 6 Meleg K., 8 Juhos, 9 Csirics, 10 Révész, 11 Lilov, 12 Kovács J., 13 Wirth, 17 Sulovics, 31 Csányi.így állunk jelenleg. Mivel munkanap van, és délután 1-kor kezdődik a meccs, sok néző biztosan nem lesz, de egy tucatnyi Szedeák-szurkoló így is a helyszínen biztatja majd a csapatot.a meccset élőképpel is lehet majd követni 13 órától ezen a linken. köszöntünk mindenkit az Audi Aréna Győrből, ahol már melegítenek a csapatok az első negyeddöntő előtt. A Naturtex-SZTE-Szedeák ellenfele a Pécs lesz. A találkozót online tudósítjuk a helyszínről.A legjobbak közé kvalifikáló csapatok, köztük a Naturtex-SZTE-Szedeák, ugyanis ma kezdik meg a küzdelmeket, ám négynek hamar be is fejeződnek. A lebonyolítás szerint a negyeddöntők vesztesei utazhatnak haza, nem érik meg a szó szerinti hétvégét, a győztesekre azonban biztosan vár meccs pénteken és szombaton.A Délmagyarország és a delmagyar.hu a helyszínről tudósítja a szegediek meccseit, első körben a ma 13 órakor kezdődő Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs találkozót. Az útra kelő, szép számú Szedeák- drukkerekhez hasonlóan mi is bízunk benne, hogy nem a hazautat, hanem az esti szállást kell majd elkezdeni szervezni a találkozó után, ez ugyanis a Naturtex sikerét jelentené.A szervezők korábban kijelentették, a sűrű versenynaptár miatt 2014-ben bevezetett nyolcas döntő sikeres ötletnek bizonyult, Magyarország egyben igazodott az európai trendhez, mivel sok országban ezen a hétvégén rendezik a kupaküzdelmeket. Biztos, hogy izgalmas nyolc meccset rendeznek majd. Egy kis magyarázat a helyszínhez: azért esett Győrre a választás, mert Budapesten nem találtak erre az időszakra alkalmas csarnokot.Az M4 Sport a negyeddöntő utolsó mérkőzését, továbbá az elődöntőket és a finálét közvetíti, a többi találkozóról pedig a magyar szövetség honlapja ad online élőképet. A napijegyek 1900 forintba kerülnek.Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs,Szolnok–Kaposvár,Zalaegerszeg–Alba Fehérvár,Falco–Körmend,Szedeák/Pécs–Szolnok/Kaposvár,Zalaegerszeg/Alba Fehérvár–Falco/Körmend,bronzmérkőzésdöntő.