Szegedi kupabravúr, jöhet az elődöntő: Naturtex-SZTE-Szedeák-Pécs 81-74

Férfi kosárlabda magyar kupa, nyolcas döntő, negyeddöntő. Győr, Audi Aréna, 200 néző. Vezette: Győrffy, Török, Szabó G.BOLTICS 15/3, LILOV 26/15, Csirics 7/3, Juhos 5/3, SULOVICS 17/3.: BÁN 11/9, Révész, Wirth.: Nikola Lazics.: NELSON 18/6, Supola 7, SMITH 22/9, BUDIMIR 9/3, Sejfic 7.: Halász 3, Bíró, Harazin 6.: Csirke Ferenc.: - Gratulálok a csapatomnak, mert kiváló ellenfelet győztünk le. Az első félidőben volt tizenkét eladott labdánk, a Pécs sok könnyű kosarat szerzett, de utána feljavult a védekezésünk. Nagy eredmény ez Szeged számára, főleg, hogy ennyi gonddal küzdünk. Bán Tibor megsérült, nem tudom, számíthatok-e majd rá az elődöntőben.- Kemény meccset játszottunk. A három héttel ezelőtti, egymás elleni bajnokit próbáltuk kiverni a fejünkből. Sok eladott labdánk volt az elején, de Nikola rendet tett a fejekben az öltözőben. A méásodik félidőben jól védekeztünk, ezért nyertünk. Köszönjük a szurkolóknak, hogy egy csütörtök kora délutáni meccsre is eljöttek velünk Győrbe. Hatalmas eredmény ez nekünk, de folytatjuk tovább, ha már eljutottunk idéig, szeretnénk érmet nyerni.

Jöhet az utolsó negyed! Tíz percre van a kupa elődöntője! Juhos beütötte a harmadik faultját. Harazin közelről 52-50.remekül teszi fel a palánk alól 54-50. Nyolc és fél perc van hátra.! Tripla a sarokból 57-50. Az eddigi legnagyobb szegedi előny.duplája is bedöcög, időt kér a Pécs 59-50. Nelson, tripla 59-53. Csirics eladja, Smith befejezi 59-55. Nelson négy faulttal játszik.büntetőből, egyet dob be 60-55. Smith 60-57. Hat és fél perc van hátra. Harazin is beütötte a negyedik faultját.estében emelte be, de kellett ez 62-57. Boltics passzol,befejezi 64-57. Nelson 64-59., hármas ez is 67-59.! Újabb tripla! Tizenegy ponttal vezetünk 70-59. Pécsi időkérés. Smith dobja a triplát 70-62. Juhos oszt ki egy hatalmas blokkot. Budimir is bedob egy hármast, szegedi időkérés 70-65-nél. Két perc 50 másodperc van hátra. Sulovics és Lilov játszik nálunk négy faulttal. Bán faultolt, Sejfic büntetői közül egy megy be 70-66. Juhos büntetőzhet, az első homály lett sajnos, a második is lejön. 75 másodperc van hátra. A Pécs jöhet. Supola kipontozódott, miénk a labda.büntetőzik, hibátlan 72-66. Eladjuk, Halász büntet 72-68. Gyorsan faultol a Pécs,mindkettőt beveri 74-68.ziccere eldönti a meccset! 76-68-nál pécsi tripla, ezzel 76-71. 34 másodperc.büntetőivel 78-71. Smith triplája is bent, 78-74. Sejfic, személyi hiba plusz technikai is. Ki is pontozódott.bedobja az elsőt, kihagyja a másodikat, bedobja a harmadikat 80-74. Miénk a labda! Harazin is kipontozódott. Sulovics a vonaltól 81-74. Megvan! Elődöntőben a Szedeák!Folytatjuk! A sajtópáholyban sincs egyetértés: van, aki szerint fordít a Szeged, más azt mondja, a Pécs jut a négy közé.az első kosár, ráadásul tripla 36-37.büntetői után vezetünk 38-37.emberről, bekezdtünk 40-37. Csirics adja el a labdát, sajnos neki nincs nagy meccse ma. Nelson, kosár plusz büntető 40-40.befordul, ez is jó 42-40. Két másodperce maradt a Pécsnek, de Sejficnek ez is elég volt 42-42.! A dudaszó pillanatában jön a tripla 45-42.is tripla, 48-42-nél pécsi időkérés. Remek most a szegedi védekezés, ez is kell ahhoz, hogy a 17 pécsi triplakísérletből csak egy ment be. Supola 48-46. Szegedi előny - két perc van a negyedből.egyedül, beviszi, bedobja 50-46. Most mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek, illetve az eladott labdák domináltak ebben a másfél percben.büntetői bent 52-48. Lilovra fújnak támadófaultot, ez volt neki a harmadik. Vége a negyednek.A szegedi csapatban Lilov a legjobb 15 pontjával, őt Bán követi hattal. A pécsieknél Nelson 10-nél, Smith kilencnél jár. Sok a személyi hiba, ez mindkét csapatnál gondokat okozhat a folytatásban.A pécsi edzőt, Csirke Ferencet figyelmeztetik a játékvezetők. Csirics támadásban üti be a második faultját, Juhos jön a helyére. Budimir 18-23.hármasa behullott, fontos kosár volt 21-23. Lilov rövid triplájátteszi be 23-23.hármasa is behullik, 26-23-nál a Pécs kért időt. 15 pontnál jár a Szedeák bolgár légiósa. Bíróra fújják be a 11. pécsi faultot.büntetői bent 28-25. Lilov személyi hibája a tizedik a szegedi oldalon. Nelson egyenlít 28-28. Sejfic kosarával 28-30.bravúrosan oldotta meg egyedól a helyzetet 30-30.! Hibátlan a tripla 33-30. Smith 33-32. Nagyon szoros a meccs, végig erre lehet számítani, Révész jön a Szedeákba. A Szedeák indul, de eladja a labdát, Nelson triplával büntet 33-35. Pécsi időkérés. Fugyelmetlen a szegedi csapat, a pécsi kosárral 33-37 az eredmény a félidőben.Elkezdtük! Juhos ziccere kimaradt, Nelsoné nem 0-2. Smith és Nelson talál be, 0-7-nél időt kér a Szeged.triplájával 3-7.büntetőjére Smith duplával felel 4-10.összekaparja, majd beteszi a labdát, 6-12. Nehéz kosár volt. Csirics hármasa szinte bentről jön ki. Bolticsra befújják a harmadik faultot is, ez baj.csak az egyik büntetője megy be 7-13.dob egy bravúros triplát 10-15. Bán jön be csereként Juhos helyett.triplája jó, de büntető is jön utána. Bent, 14-15.beindult, újabb kosarával már vezetünk 18-17. Wirth is a pályán. Harazin kosarával 18-19. Megint ő 18-21. Ez az első negyed vége. Érdekesség, hogy a játékvezetők 10 perc alatt összesen 16 faultot fújtak be, 8:8 az állás ebben a mutatóba.a pécsi keret két játékossal bővebb, ők tizenketten vannak összesen.a szegedi meccskeret: 1 Mike, 3 Vágvölgyi, 4 Bán, 5 Boltics, 8 Juhos, 9 Csirics, 10 Révész, 11 Lilov, 13 Wirth, 17 Sulovics.a meccset a lelátón nézi meg Vladimir Vranjes, a MOL-Pick Szeged korábbi, a Tatabánya jelenlegi kézilabdása.íme a szegedi bő keret, amelyről tudni kell, hogy Juhos, Vágvölgyi, Mike, Bán és a tegnapi edzésen bokasérülést szenvedő Wirth sem százszázalékos. A keret: 1 Mike, 2 Bonifert B., 3 Vágvölgyi, 4 Bán, 5 Boltics, 6 Meleg K., 8 Juhos, 9 Csirics, 10 Révész, 11 Lilov, 12 Kovács J., 13 Wirth, 17 Sulovics, 31 Csányi.így állunk jelenleg. Mivel munkanap van, és délután 1-kor kezdődik a meccs, sok néző biztosan nem lesz, de egy tucatnyi Szedeák-szurkoló így is a helyszínen biztatja majd a csapatot.a meccset élőképpel is lehet majd követni 13 órától ezen a linken. köszöntünk mindenkit az Audi Aréna Győrből, ahol már melegítenek a csapatok az első negyeddöntő előtt. A Naturtex-SZTE-Szedeák ellenfele a Pécs lesz. A találkozót online tudósítjuk a helyszínről.A legjobbak közé kvalifikáló csapatok, köztük a Naturtex-SZTE-Szedeák, ugyanis ma kezdik meg a küzdelmeket, ám négynek hamar be is fejeződnek. A lebonyolítás szerint a negyeddöntők vesztesei utazhatnak haza, nem érik meg a szó szerinti hétvégét, a győztesekre azonban biztosan vár meccs pénteken és szombaton.A Délmagyarország és a delmagyar.hu a helyszínről tudósítja a szegediek meccseit, első körben a ma 13 órakor kezdődő Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs találkozót. Az útra kelő, szép számú Szedeák- drukkerekhez hasonlóan mi is bízunk benne, hogy nem a hazautat, hanem az esti szállást kell majd elkezdeni szervezni a találkozó után, ez ugyanis a Naturtex sikerét jelentené.A szervezők korábban kijelentették, a sűrű versenynaptár miatt 2014-ben bevezetett nyolcas döntő sikeres ötletnek bizonyult, Magyarország egyben igazodott az európai trendhez, mivel sok országban ezen a hétvégén rendezik a kupaküzdelmeket. Biztos, hogy izgalmas nyolc meccset rendeznek majd. Egy kis magyarázat a helyszínhez: azért esett Győrre a választás, mert Budapesten nem találtak erre az időszakra alkalmas csarnokot.Az M4 Sport a negyeddöntő utolsó mérkőzését, továbbá az elődöntőket és a finálét közvetíti, a többi találkozóról pedig a magyar szövetség honlapja ad online élőképet. A napijegyek 1900 forintba kerülnek.Naturtex-SZTE-Szedeák–Pécs,Szolnok–Kaposvár,Zalaegerszeg–Alba Fehérvár,Falco–Körmend,Szedeák/Pécs–Szolnok/Kaposvár,Zalaegerszeg/Alba Fehérvár–Falco/Körmend,bronzmérkőzésdöntő.