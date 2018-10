Küzdelmes hajrával nyert a Szedeák

Férfi kosárlabda NB I/A csoport. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző.Ádám, Török, Kovács.BOLTICS 12, Wirth 7/3, Davis 16, Juhos 9/3, SULOVICS 16.GREEN 19/12, Kerpel-Fronius 3, Révész 6.Andjelko Mandics.DUGAT 18/9, Ramstedt 8, Boriszov 14/3, Manigat 18/9, Amigo 11. Csere: Bognár, POLYÁK 12, Velkey, Kósa.Berényi Sándor.Boltics (39.)Álomszerűen kezdett a Naturtex-SZTE-Szedeák a DEAC elleni szombati mérkőzésen, Darrell Davis már-már megszokottnak tekinthető villámgyors akciója és befejezett ziccere után 20–7-re vezetett a szegedi csapat. Ezt viszont egy debreceni 10–0-s futás követte, így gyorsan odalett a meggyőző előny.Polyák kosarával 23–25-nél először vezetett a DEAC, és mint később kiderült, egészen a negyedik negyed elejéig debreceni előnyt mutatott az eredményjelző. A Szedeák korábbi hibái ismét előjöttek, támadásban pontatlanul játszottak Bolticsék, így a hajdúságiak sorra szerezhették a könnyű kosarakat, miközben a triplák sem akartak jönni szegedi oldalon.Behozhatatlannak vélt előnyre azonban nem tett szert a Debrecen, öt pontnál többel nem tudtak vezetni a vendégek, mindezt pedig a záró játékrész első percében el is tüntette a Szedeák, két gyors közelinek köszönhetően. Nem volt csoda, hogy a vendégek mestere, Berényi Sándor földhöz csapta a taktikai táblát. Sulovics dudaszós kosarával 62–61-nél, hosszú idő után vezetett a Naturtex, Dugat hármasa után azonban kezdődhetett minden elölről.Ekkor megérkezett Tyrell Green, a kanadai légiós egy kettő plusz egyes akció után három triplát is dobott, így az utolsó két percnek már jó helyzetből vághatott neki Andjelko Mandics csapata. A két gyors debreceni kosár miatt azonban nem volt vége a meccsnek, sőt, Boltics kipontozódott, azonban Sulovics faulttal együtt dobott be egy labdát, majd a büntetőt is a helyére küldte.Így tett Davis is, akinek nem remegett meg a keze, a küzdelmes összecsapást Wirth Ádám zsákolása zárta le. A negyedik negyedben pazarul játszó, kiváló csapatjátékot bemutatott Szedeák fordítani tudott, és roppant fontos győzelmet aratott a DEAC ellen, így Juhosék győzelemmel indulhatnak neki a következő négy, egyaránt idegenben vívott mérkőzéseknek.– A Debrecen is megérdemelte volna a győzelmet, de hál’ istennek, ezt mi szereztük meg. Ugyanazok voltak a hibáink, mint korábban. Az első félidőben sok eladott labdánk volt, ezt sikerült leredukálnunk a második félidőre, stabilabbnak kell lennünk a jövőben. Külön kiemelném, hogy a srácok átérezték a mérkőzés fontosságát, és ennek megfelelő volt a hozzáállásuk.– Gratulálok a DEAC-nak, 40 percig nyílt volt az összecsapás. Bátortalanul szálltam be, sajnos benne voltam én is az eladott labdákban. Ezen tudtunk változtatni, majd mindig volt valaki, aki át tudta lendíteni a csapatot. Örülünk az első hazai győzelemnek.