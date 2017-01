Labdarúgás: a Mórahalom is elkezdte a munkát

– Amellett, hogy szerdán elkezdtünk edzeni, rögtön egy örömhírrel kezdenék. Az ősszel 13 gólig jutó Dalibor Crkvenjakov sokáig úgy tűnt, távozik, de végül szinte biztosan marad nálunk a tavasszal is – kezdte a beszélgetést Vojnics-Zelics Szása, a labdarúgó NB III-as Mórahalom edzője.



Magyar Györgyék február 18-án Dunaújvárosban indítják az idényt, majd egy hét múlva az FTC II.-t fogadják. Mindezek előtt a majdnem másfél hónapos felkészülés során hat edzőmérkőzést játszik a Mórahalom, ebből ötöt hazai környezetben.



– Kiváló ellenfelekkel sikerült megegyezni barátságos mérkőzésre, mindegyik olyan erős csapat, amely jól szolgálja majd a felkészülésünket. Makón kezdünk idegenben egy hét múlva, a többi meccset itthon játsszuk – vázolta fel a kész terveket a tréner.



– A Mórahalom tizennyolc fordulót követően huszonegy ponttal az NB III Közép csoport tabellájának tizenegyedik helyén telel. Azonban nem dőlhetnek hátra Crkvenjakovék, mivel rendkívül sűrűn a mezőny. A még kiesést jelentő tizenhetedik pozíciótól is csak öt pontra vannak, akárcsak a Dabas-Gyón és a Méhkerék.



– Kettő vagy három labdarúgó biztosan távozik majd, de az ő helyük nem marad üresen, ugyanennyien érkeznek is. Jó viszonyt ápolunk a SZEOL SC-vel, azon belül az újonnan kinevezett Zoran Kuntics edzővel és Siha Zsolt szakmai igazgatóval, így abban bízom, hogy onnan kaphatunk majd kölcsön egy vagy két labdarúgót – osztotta meg lapunkkal az elképzeléseket Vojnics-Zelics Szása.



A Mórahalom edző- mérkőzései, január 14.: Makó (idegenben), január 21.: SZEOL SC (otthon), január 28.: Bácska-Topolya (o.), január 31.: Tiszasziget (o.), február 4.: Méhkerék (o.), február 11.: Bácska-Szabadka.