Labdarúgás: fogynak az esélyek

Rangadót vív a SZEOL SC, amely vasárnap a Tiszakécskét fogadja az NB III Közép csoportjában.



– Az a célunk, hogy a mutatott játék párosuljon az eredményességgel. Keressük saját magunkat mindkét területen, de ha ezeket összekapcsoljuk, akkor nyerhetünk. Szimpatikus csapat jó vezetéssel a Tiszakécske, nekem is tetszik ez a modell. Göncző eltiltott, Ondrejó sérült – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.



A HFC a középmezőnyhöz tartozó Szentlőrincet látja vendégül.



– Kevesen vagyunk: Huszár és Bartyik Norbert eltiltott, Koncz, Rácz, Benke és Mezei sérült, így jöhetnek a fiatalok. Ilyen helyzetben is győzni kell, jó formában vagyunk, jó hozzáállással, hazai pályán meg is lehet a siker. Kell is, hogy a saját kezünkben maradjon a sorsunk – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője.



A Makó a tabella elsőjéhez Pécsre látogat.



– Sajnálom, hogy Dunaújvárosban hagytunk két pontot, de a második félidőben 14 ember ellen kellett küzdenünk. Az éllovas Pécs otthonában sem lesz könnyebb, jobb a helyzetünk, annyival még talán nehezebb is, hogy a baranyai együttes tényleg a csoport legjobbja. Játékban pontosnak kell lennünk, a széleken pedig gyorsnak – nyilatkozta Méhes Tibor, a Makó edzője.



Egyre nehezebb a helyzete a Mórahalomnak.



– Nyerni szeretnénk, és bízni abban, hogy a csoport többi eredménye is számunkra kedvezően alakul. Hat mérkőzés van hátra, nem vagyunk rossz csapat, és muszáj megpróbálni benn maradni. Van esélyünk rá, igaz, kicsi, de van. Azt láttam, hogy a játékosok is várják már a meccset, én pedig azt kérem majd tőlük, elsősorban önmaguk miatt futballozzanak – mondta Vojnics-Zelics Szása, a Mórahalom vezetőedzője.