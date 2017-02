Labdarúgás: ikszeltek a csodacsapattal

A SZEOL SC vezetősége nagyon örült, amikor sikerült lekötni a Vasas elleni felkészülési mérkőzést, hiszen az NB II sereghajtója az élvonal őszi szezonjának csodacsapatával mérhette össze erejét. Az NB I-et azonos pontszámmal vezető trió harmadik helyezett tagja tavaly még a kiesés elől menekült, most pedig már a magyar Leicesterként emlegetik.



Ráadásul volt még egy plusz Csongrád megyei vonatkozása az összecsapásnak, hiszen a forráskúti származású Ádám Martin kulcsjátékos a Vasasban, ott is volt a kezdőben. Beívelésekkel veszélyeztetett is, de a szegediek védelmét végül Saglik mattolta, aki egy szabadrúgás utáni fejessel szerzett vezetést a 15. percben.

A Vasas olykor szinte egykapuzott, uralta a meccset, de több gólt nem tudott szerezni. A szegedi védelem biztos lábakon állt, majd nem akárki segítette a SZEOL SC-t tizenegyeshez: a szegedi születésű Szivacski Donát kezezett, a kék-feketéktől pedig Makszimovics értékesítette is a büntetőt a 63. percben.



A végjátékban volt pár veszélyes szabadrúgása és beívelése a hazaiaknak, de maradt az 1–1-es döntetlen, ami dicséretre méltó eredmény.



Zoran Kuntics: – Magyarország talán technikailag legjobban képzett csapata ellen mérkőztünk, ráadásul a Vasas sokkal élesebb volt nálunk, hiszen hétvégén már kupameccse lesz. Mindezek ellenére helytálltunk, tisztes eredményt harcoltunk ki, amihez mindenkinek gratulálok! Fontos volt, hogy több játékos is több pozícióban is lehetőséget kapjon, jól alkalmazkodtak a változtatásokhoz. Gál Szabolcs teljesítményére különösen kíváncsi voltam, megállta a helyét a védelem közepén, pedig nagyon nyomott a Vasas. Keveset volt nálunk a labda, de erre is készültünk, kontrákból néhány ígéretes helyzetet kialakítottunk.



Vasas–SZEOL SC 1–1 (1–0)

Felkészülési mérkőzés, Budapest, Mészöly Kálmán műfüves pálya.

Vasas: Nagy – Burmeister, Vaskó, Risztevszki – Gaál, James, Berecz, Hangya – Ádám, Saglik, Remili. Cserék: Póser, Debreceni, Korcsmár, Szivacski, Murka, Kleisz, Király, Kulcsár, Ferenczi.

Vezetőedző: Michael Oenning.

SZEOL SC: Prokop – Ikonomu, Gál, Fehér, Vágó – Mendebaba, Ferkó, Nagy, Makszimovics – Péter, Tomisics. Cserék: Leindler, Buzási, Mihály, Grünvald, Lévai, Rácz, Gajág, Forró, Rádi, Harsányi.

Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Gólszerzők: Saglik (15.), ill. Makszimovics (63. – 11-esből).