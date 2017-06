Labdarúgás: ilyen meccsre bárki feltámad

A Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság győztese, a Makó szereti a ki-ki mérkőzéseket. Jó példa volt erre a magyar kupa előző kiírásában az országos táblán az NB III-as Sárvár elleni, hosszabbítás, majd 11-esek után megnyert meccs, vagy az NB I-es Videotonnal szembeni helytállás.



A Zala megyei bajnok, a Nagykanizsa ellen hasonló, de két párharc vár a Maros-partiakra, amelynek első mérkőzését szombaton 17 órától rendezik a makói Erdei Ferenc téri sporttelepen.



– Találtam teljes nagykanizsai meccset az egyik videómegosztón, így volt alkalmam feltérképezni őket – mondta

Méhes Tibor, a Makó vezetőedzője. – Kimondottan játszós csapatról van szó, nyilván mint bajnok a támadófutballt erőlteti. Akad egy-két idősebb játékosuk, amely nálunk éppen hiányzik, viszont így mi fiatalabb átlagéletkorú csapat vagyunk. Az alapfelállásuk ugyanaz, és a számok, valamint amit láttam tőlük, azok alapján két azonos képességű együttes találkozik. A saját erősségeink elegek lehetnek a párharc megnyeréséhez.



Ilyenkor a holtak is feltámadnak, és előny lehet, hogy a keretünkben található több, átlag feletti gyorsasággal rendelkező labdarúgó is. Sajnos a lapok nem törlődtek, így akinek négy sárgája van, annak vigyáznia kell, mert ha kap még egyet, a visszavágón nem játszhat. Kétgólos előnnyel elégedett lennék úgy, hogy mi ne kapjunk.



A makói sporttelepre belépés továbbra is a Csanádi utca felől lehetséges, a nagy lelátó műszaki átadása még nem történt meg, így nem használható. A belépés viszont ingyenes marad éppen ezen tényezők miatt.