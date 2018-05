Labdarúgás: ilyenkor bármi előfordulhat

– Egy ilyen jó és szervezett csapattal szemben mindig jó játszani, és a tavaszi eredményeken is szeretnénk még javítani, ráadásul számunkra ez lesz az idény utolsó előtti hazai bajnokija, így nem kell külön motiválni a fiúkat, főleg, hogy a maradék négy fordulóban két megyei rangadó is vár ránk – válaszolt Siha, majd hozzátette: taktikus és sok gólt hozó találkozóra számít.



Megyénk többi csapata a bennmaradásért harcol. A HFC van a legjobb helyzetben, hiszen nem áll kiesésre. A vásárhelyiek a 13. helyet foglalják el, ebből a pozícióból csak a három csoport legkevesebb pontot szerző együttese esik ki, ebben a különversenyben a legjobb mérleggel áll a HFC, amely vasárnap 17 órától szintén hazai pályán játszik, méghozzá a harmadik helyezett Iváncsa ellen. Egy hete zsinórban negyedik vereségét könyvelhette el a csapat, nem lesz könnyű feladat épp most javítani, de a bajnokság ezen szakaszában pont a kiesés réme elől menekülő csapatok a legveszélyesebbek, ilyenkor bármi előfordulhat.



– Átbeszéltük a fiúkkal, hogy mi hiányzott az előző két hazai bajnokinkon, és most a győzelem lebeg a szemünk előtt. Nem azért mondom, mert ilyenkor ezt kell mondanom, hanem mert hiszek benne, hogy sikerülhet – mondta Szűcs Róbert, a HFC trénere. – Gyors és kiszámíthatatlan ellenféllel lesz dolgunk, épp ezért magunkra kell koncentrálnunk, megvan az a játékunk, amellyel legyőzhető az Iváncsa.



A Makó is jó eséllyel pályázik még a bennmaradásra, vasárnap 17 órától a Dabas otthonában szeretné ezt igazolni.



– Ebben az időszakban se nehéz, se közepes, se könnyű ellenfél nincs. Csak eredménykényszer van – szögezte le Méhes Tibor, a makóiak edzője. – Annyiban könnyebb a helyzetünk, hogy a tabella alsó felében található többi csapattal ellentétben nekünk nincs meccsünk közvetlen riválissal, inkább olyan együttesekkel, amelyek már kényelmes helyzetben vannak. Egész héten szépen dolgoztak a srácok, élesek voltak az edzéseken, de arra is felhívtam a figyelmüket, hogy nagyon vigyázzanak magukra, a hajrában jó lenne elkerülni a sérüléseket. Szép futballt játszó ellenfél vár ránk, minden tőlünk telhetőt megteszünk.



A Mórahalom van a legnehezebb helyzetben: már csak matematikai esélye van a kiesés elkerülésére, szombaton 17 órától pedig az éllovas Pécs otthonában játszik. A vendégek számára reménysugár, hogy otthon pontot szereztek a baranyaiak ellen.



– A gól nélküli döntetlen után a pécsiek azt mondták nekünk, hogy a visszavágón tíz gólt lőnek nekünk. Külön motivációjuk van tehát ellenünk, de mi is a győzelemre hajtunk, más esélyünk nincs – mondta Vojnics-Zelics Szása, a mórahalmiak vezetőedzője. – Nagyon jól játszottunk akkor a Pécs ellen, ahogy az előző fordulóban is, de egyik említett meccsen sem ment a helyzetkihasználás. Most élesnek kell lennünk, ha két helyzetünk akad, akkor azt a kettőt kell értékesíteni – nyilatkozta határozottan a szakember.