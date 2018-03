Labdarúgás: jól ismerik egymást

– Az edzésen jól pörögtek a srácok, a hangulat is megfelelő, de a SZEOL SC is remek csapat – mondta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője. – Régóta együtt van ellenfelünk, remek munkát végeznek Szegeden a kollégák. A helyezés azonban ezúttal nem számít, hiszen megyei derbiről van szó. Sajnos Benke és Szekér sérült, Mezei és Huszár eltiltott, és Varga B. is érzi még a Makón összeszedett sérülését.



– A két csapat ismeri egymást, túl sok újdonság így nem kerülhet elő. Az életéért küzd a HFC, a bajnokságban pedig nincs előre lefutott meccs, akár az első játszik az utolsóval. A kiesés réme nem fenyeget minket, viszont a dobogót szeretnénk elérni. A Vecsés ellen megtört a százszázalékos mérlegünk, és most sem várok látványos meccset, inkább egy-egy pontrúgás, megmozdulás dönthet. A HFC fel lesz tüzelve a siker érdekében, de pontot szeretnénk szerezni – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője.



A Mórahalom ma 15 órától Szekszárdon, a Makó pedig ugyanekkor Iváncsán szerepel – ha az időjárás nem szól közbe.