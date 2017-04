Labdarúgás: Meglepő iksz Vásárhelyen

A vendégek mindössze öt pontot jegyeztek a forduló előtt, így a hódmezővásárhelyi szurkolók nyugodtan, egy sima meccs reményében várhatták a bajnokit. A második félidőben már nagyon várták a gólt a drukkerek, amit az 52. percben meg is kaptak: Szabó fejesét ugyan védeni tudta a kapus nagy bravúrral, de a kipattanóra lecsapó Máté vezetést szerzett a remek tavaszt produkáló hazaiaknak.



Aztán a 75. percben jött a váratlan fordulat: az elképesztően gyengén teljesítő, első szezonbeli sikerét csak két héttel ezelőtt arató komlóiak egyenlítettek. Tukerics Ákos gólja után a HFC mindent megpróbált, hogy a kínos és váratlan iksz helyett, ha nehezebben aratott, de siker legyen a vége, ám ez nem jött össze.



Nem számítottunk tehát erre az eredményre, de a vásárhelyiek olyan jól szerepeltek eddig, hogy még ez is belefért, stabilan és magabiztos előnnyel őrzik helyüket a hat legjobb csapat között.



Major László: – Egyértelműen győzni akartunk, de ez a csapat is az enyém. A megszokottnál alacsonyabb színvonalú teljesítményt nyújtottunk.



A bajnokság állása

1. Budafok 28 22 3 3 59 – 20 69

2. Szigetszentm. 28 19 5 4 61 – 27 62

3. Pécs 28 18 4 6 66 – 21 58

4. Dunaújváros 28 15 6 7 54 – 33 51

5. HFC 28 14 7 7 42 – 32 49

6. Paks II. 28 14 6 8 51 – 36 48

7. Pénzügyőr 28 13 5 10 39 – 36 44

8. Szekszárd 28 10 10 8 29 – 27 40

9. Dunaharaszti 28 10 4 14 35 – 40 34

10. Szentlőrinc 28 9 7 12 41 – 46 34

11. Mórahalom 28 9 6 13 43 – 46 33

12. Dabas 28 9 6 13 25 – 30 33

13. Gyula 28 9 4 15 25 – 47 31

14. FTC II. 28 8 6 14 37 – 45 30

15. Békéscsaba II. 28 8 6 14 34 – 57 30

16. Dabas–Gyón 28 8 4 16 34 – 66 28

17. Méhkerék 28 7 6 15 25 – 41 27

18. Komló 28 1 3 24 16 – 66 6