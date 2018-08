Labdarúgó NB I - A címvédő Vidi FC megállította a Honvédot

A címvédő Vidi FC megállította a Honvédot

A címvédő MOL Vidi FC 3-0-ra legyőzte a pályaválasztó Budapest Honvédot a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának szombati játéknapján, így már nincs százszázalékos csapat az élvonalban. A kispestiek otthonuk, a Bozsik Stadion újjáépítése miatt most először fogadták soros ellenfelüket az MTK-pályáján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójára készülő székesfehérváriak továbbra is veretlenek ebben az idényben, szerdán az AEK Athént látják vendégül a Groupama Arénában.



OTP Bank Liga, 5. forduló: Budapest Honvéd-MOL Vidi FC 0-3 (0-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2007 néző, v.: Farkas

gólszerzők: Kovács I. (26.), Huszti (39.), A. Hadzic (51.)

piros lap: Batik (37.)

sárga lap: Uzoma (9.), Batik (14., 37.), Lukács (72.), illetve Vinícius (3.), Juhász (4.), Lazovic (34.), Berecz (86.)



Budapest Honvéd:

Gróf - Batik, Baráth, Skvorc - Heffler, Vadócz, Gazdag (Lukács, a szünetben), Nagy G., Uzoma (Kukoc, 37.) - Holender, Danilo (Májer, 77.)



MOL Vidi FC:

Kovácsik - Nego, Juhász (Fiola, 54.), Vinícius, Stopira - Nikolov, A. Hadzic, Pátkai - Huszti - Kovács I. (Berecz, 70.), Lazovic (Sós, 78.)



A Honvéd kezdte lendületesebben a mérkőzést, mégis a Vidi FC előtt adódott igazi gólszerzési lehetőség, de Huszti Szabolcs kihagyta a megítélt büntetőt. Nem sokkal később Kovács István jóvoltából mégis megszerezték a vezetést a vendégek. A kapott gól ellenére a kispestiek irányították a játékot, de egy téves játékvezetői ítélettel megakasztott támadásuk után indított gyönyörű ellenakció végén Huszti kijavította hibáját, s megduplázta a fehérváriak előnyét. Ezt követően még reménytelenebb helyzetbe került a Honvéd, ugyanis utánrúgásért Batik Bencét második sárga lappal kiállította a játékvezető. Innentől a Vidi FC kézben tartotta a találkozót a szünetig. A folytatásra sem változott a játék képe: az emberhátrányban lévő fővárosiak mentek előre, a Vidi FC viszont sokkal pontosabb volt, és a harmadik góllal végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő negyven percben komoly tétje nem maradt a meccsnek, mégis mindkét kapu előtt akadtak helyzetek, egyszer például Lazovic a kapufára fejelte a labdát, míg a Vidi FC védelme egy ízben a gólvonalról mentett, de több találat már nem született.





Először győzött a Diósgyőr

A Diósgyőr hazai pályán egy góllal nyert a Haladás ellen a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójában. A szombat esti találkozón a hazai csapat az első győzelmét aratta a mostani bajnokságban, melyben eddig egyetlen ponttal az utolsó előtti helyen állt. Sikerével a kilencedik helyre lépett előre és pontszámban beérte a szombathelyi együttest.



OTP Bank Liga, 5. forduló: Diósgyőri VTK-Szombathelyi Haladás 1-0 (1-0)

Diósgyőr, DVTK Stadion, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Tóth B. (36.)

piros lap: Grumic (69.)

sárga lap: Tóth B. (42.), illetve Király (81.)



Diósgyőri VTK:

Antal - Sesztakov, Brkovic, Karan, Tamás M. - Tóth B., Tajti, Hasani (Lipták, 81.) - Vernes (Joannidisz, 67.), Mihajlovic (Bacsa, 50.), Forgács



Szombathelyi Haladás:

Király - Schimmer (Halmosi, 73.), Tamás L., Kolcak, Bosnjak - Grumic, Habovda - Mészáros, Kovács L. (Bamgboye, 59.), Németh M. - Rabusic (Rácz, 79.)



Az első negyedórában megpróbálta felmérni egymást a két csapat, kereste a fogást az ellenfelén, de nem volt meg a lendület az akciókban sem egyik, sem másik oldalon. A folytatásban is a pálya közepén zajlott a játék, egy-két távoli lövést láthattak a nézők, komoly gólszerzési lehetőség azonban továbbra sem adódott. A Diósgyőr szűk tíz perccel a félidő vége előtt rögzített helyzetből szerzett vezetést: Vernes ívelt szabadrúgása után Tóth Barnabás fejelt Király Gábor mellett a kapuba. A gól némileg váratlan volt, mert a Haladás egyébként szervezetten szűrte a DVTK támadásait. A hazai csapat a második félidőben bátrabban játszott, többet kezdeményezett, ráadásul a mérkőzés utolsó negyedére emberelőnybe is került, mivel Grumic utolsó emberként döntötte fel a kilépő és eléje bevágó Tóthot. A vendég együttesben nem volt meg a kellő átütőerő az egyenlítéshez, igyekezett a Haladás támadásokat vezetni, de nem tudott helyzetet kialakítani.



Betalált és egy pontot szerzett a Kisvárda Felcsúton

A Kisvárda története első élvonalbeli gólját megszerezve 1-1-es döntetlent ért el Felcsúton, a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának szombati játéknapján.



OTP Bank Liga, 5. forduló: Puskás Akadémia FC-Kisvárda FC 1-1 (0-0)

Felcsút, 400 néző, v: Kassai

gólszerzők: Knezevic (58.), illetve Lucas (77.)

sárga lap: Danilovic (22.), Zsidai (36.), illetve Lucas (28.)



Puskás Akadémia:

Danilovic - Poór, Hegedűs, Heris, Trajkovski - Zsidai (Balogh B., a szünetben), Márkvárt - Kiss T., Molnár (Radó, 61.), Knezevic (Diallo, 79.) - Arabuli



Kisvárda:

Felipe - Melnik, Vári, Ene, Anderson - Lucas, Protic (Karaszjuk, 89.) - Gosztonyi (Sassa, 70.), Misic (Mitosevic, 68.), Ilic - Horváth Z.



Az első félidőben húsz percig nem történt említésre méltó esemény a pályán, a 22. percben viszont tizenegyeshez jutott a Kisvárda, de Horváth Zoltán kapu közepébe tartó büntetőjét megfogta Danilovic. Ezután előbb a vendégek, majd a hazaiak voltak aktívabbak támadásban, de a szünetig egyik csapatnak sem sikerült a kapuba találnia. A fordulás után egyértelműen a Puskás Akadémia futballozott fölényben, ez pedig 13 perc elteltével góllá érett. A csekély számú hazai szurkoló azonban nem sokáig örülhetett, húsz percnek sem kellett eltelnie ugyanis a Kisvárda történetének első élvonalbeli góljához, amely az egyenlítő találat volt. A hajrában egyik együttes sem tudta a maga javára fordítani az állást, így maradt az igazságosnak mondható döntetlen.



Már nem százszázalékos a Ferencváros

Az éllovas Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal az OTP Bank Liga ötödik fordulójának szombati játéknapján, így már nem százszázalékos a fővárosi együttes, a tolnaiak pedig továbbra is nyeretlenek.



OTP Bank Liga, 5. forduló: Ferencváros-Paksi FC 1-1 (1-1)

Groupama Aréna, 7147 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Petrjak (3.), illetve Hahn (45+2.)

sárga lap: Heister (72.), Sigér (86.), illetve Hahn (36.), Papp (41.), Haraszti (45.), Kecskés (79.)



Ferencváros:

Dibusz - Lovrencsics G., Botka, Blazic, Heister - Leandro (Sigér, 80.), Spirovski (Bőle, 59.), Gorriaran - Varga R., Lanzafame, Petrjak (Finnbogason, 70.)



Paks:

Nagy G. - Kulcsár D., Lenzsér, Fejes, Szabó J. - Papp - Bertus, Haraszti (Kővári, 88.), Kecskés, Bartha (Vági, 92.) - Hahn (Simon A., 80.)



A házigazda a harmadik perc elején megszerezte a vezetést - Ivan Petrjak volt eredményes -, majd visszafogott tempó mellett megelégedett azzal, hogy az ellenfél térfelén járatta a labdát. A Paks hiába került hátrányba, a védekezésre koncentrált, támadásokat nem tudott vezetni. A félidő derekán Petrjak a kapufát találta el, majd később Botka lövését hárította Nagy bravúrral, ám a két hazai lehetőségtől eltekintve a kapuk nem forogtak veszélyben. A szünetre mégis váratlanul egyenlő állással vonulhattak a csapatok, mert Bertus remek beadását - a ferencvárosi védelem asszisztálása mellett - Hahn a kapuba fejelte.



A második félidő elején még mindig érződött a hazaiak játékán a bekapott gól, eltelt 15 perc, amíg beszorították a vendégeket. A Paks azonban állta a rohamokat, fegyelmezetten védekezett, és kisebb megingásoktól eltekintve nem engedte kapuja közelébe az ellenfelet. A ferencvárosi szurkolók több alkalommal ütemesen kritizálták kedvenceiket, akik a hajrához érve egyre nagyobb elszántsággal rohamoztak, a győztes gólt azonban nem sikerült megszerezniük. Sőt, majdnem kikaptak: a 85. percben Haraszti ziccerben a keresztlécet találta el.



A Ferencváros a hazai pontvadászatban immár 17 összecsapás óta veretlen, a Groupama Arénában pedig 2017 tavaszán kapott ki legutóbb, azóta 23 találkozón nem talált legyőzőre. A népligeti együttes azonban 2016 áprilisa óta képtelen legyőzni pályaválasztóként a Paksot: egy vereség mellett a legutóbbi három hazai bajnoki találkozón döntetlent játszott vele. Csertői Aurél együttese viszont változatlanul nyeretlen a szezonban: két vereség mellett harmadszor ért el döntetlent.