Labdarúgó NB III: csak papíron az utolsó forduló következik szombaton

Hazai pályán. Leindler Domonkos (középen) az Iváncsa ellen szerepel a SZEOL-lal. Fotó: Kuklis István

A Szeged-Grosics Akadémia a Budapest Honvéd II. vendége lesz, a Makóra szintén egy erős együttes vár a Dunaújváros személyében, a SZEOL SC a tavalyi bronzérmest fogadja, míg a továbbra is sérülésektől sújtott Hódmezővásárhelyi FC-re fontos meccs vár Szekszárdon.Több mint két hónapja nem kapott ki a Budapest Honvéd II., ráadásul mivel a hétvégén nem rendeznek NB I-es fordulót, nehéz megjósolni, milyen kerettel állhat fel a Szeged-GA ellenfele.– Azt akarom, hogy az emberek körülöttem higgyenek, és minden energiát a közös cél elérésére, vagyis a győzelemre fordítsanak. Nem mondom, hogy könnyű lesz ez a két meccs, de biztos vagyok benne, hogy találunk olyan mechanizmusokat, amelyek megmutatják a csapat valódi értékét – mondta a klub honlapjának Joao Janeiro, a Szeged-GA edzője. A kerettagok közül Farkas Márk begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így nem játszhat.A SZEOL SC az idei utolsó hazai mérkőzésére készül, és ha nyer, akkor szinte biztos dobogón tölthetné a téli szünetet.– Hétfőn és kedden a regenerációé volt a főszerep, szerdára már lezártuk a gyulai rangadót. Közhely, de valóban igaz: csak akkor ér valamit a múlt heti sikerünk, ha ezúttal is nyernénk, ám ez nem lesz egyszerű. Kéri eltiltott, Lévai viszont felépült sérüléséből – fogalmazott Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.Egyik csapat sincs kirobbanó formában a Makó–Dunaújváros találkozó előtt, ám a Maros-partiak eltávolodhatnának a kieső helyek környékéről egy szombati győzelemmel.– Hiányoznak az elvesztegetett pontok, ha ezek meglennének, nem lehetne okunk a panaszra, ezért viszont csak saját magunkat okolhatjuk. Kétarcú társaság vagyunk, de remélhetőleg a Kozármislenyben mutatott játékunkat tudjuk hozni. Sok múlhat azon, mennyire leszünk mentálisan erősek – mondta Magyar György, a makóiak játékos- edzője, aki Gémes Bencére nem számíthat.Ahhoz, hogy ne szakadjon le nagyon a Hódmezővásárhelyi FC, be kellene húznia a szekszárdi találkozót, de a csapatot továbbra is elképesztő sérüléshullám sújtja.– Lassan elfogynak a 17 éves játékosaink is, létszámbeli problémáink akadnak a sérülések miatt. Ennek ellenére mindent meg fogunk tenni, de Komáromi, Darida, Krnács, Huszár és Hrabovszki biztos nem játszik – sorolta Szűcs Róbert, a HFC edzője.