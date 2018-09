Lánycsapatot indít a Szedeák

A klub úgy döntött, igennel válaszol a felkérésre. A Szedeák a bázisiskolai edzések keretében eddig is foglalkozott lányokkal, de látva az erre vonatkozó külön igényt a vezetők úgy határoztak, hogy immár egyesületi szinten is nemcsak a fiúk, hanem a lányok számára is meghirdetik toborzójukat.



– Idén az alapoktól indulunk, és a 2007-ben, illetve 2007 után született kosaras lányokat hívjuk és fogadjuk. Őket, hogy játszhassanak is, leigazoljuk, és terveink szerint a 2018–2019-es kosárpalánta-bajnokságba, továbbá a leány kenguru- és gyermekbajnokságba be is nevezzük, a fiú és a vegyes csapataink mellett.



A további célunk pedig az, hogy a 2019–2020-as versenyidőszakban egyéb korosztályokat is el tudjunk indítani a bajnokságban. Várjuk tehát heti 2-4 edzéssel és havi 1-2 mérkőzéssel a kis kosarasokat, akik ösztönzés gyanánt bérletet is kapnak a Naturtex-SZTE-Szedeák A csoportos felnőtt mérkőzéseire – mondta Kardos Péter, a Szedeák elnöke.



A 2007–2012 között született fiúk és lányok jelentkezését Széll Ágnes (30/849-4686), a 2007 előtt született fiúk jelentkezését Márkus Attila (20/9178085) és Vezsenyi Zsolt (70/5228226) várja, de érdeklődni az office@szte-szedeak.hu e-mail címen is lehet.