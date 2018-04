Látszik a fejlődés

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, alsóház, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 150 néző.Petik, Csizmadia.MOLNÁR (11 védés) – Baróthy, Berki 1, KORBÁN 2, Szilvasán P., Fodor, FARKAS 1. Csere: Zsigri, Sikter, Micskics, Lakatos, Börcsök, Mekkel.Varga Péter.Tihanyi (7 védés) – Bencz, Bóbis 1, Sélley, Simon 1, Hőna 1, TAKÁCS 1.Hajdu, Makszim, Babay,Trombitás, MARNITZ 3, STEINMETZ 3.Földi László.8/1, ill. 6/1.1/1, ill. 1/1.A Tisza-partiak félidőben még akár bizakodhattak is, hiszen nagyszerű játékkal helytálltak a jóval esélyesebb fővárosiak ellen, akik végül a harmadik negyedben el tudtak húzni. Molnár Dávid remek védései, pár ügyes megúszás, néhány nagyszerű labdaszerzés és blokk is jelezte: a szegediek jó úton járnak, ilyen teljesítménnyel esélyük lehet a bennmaradás kiharcolására.– Ott folytattuk a bajnokságot, ahol a szünet előtt abbahagytuk, vagyis nagyon jól kezdtük a meccset, amelyen látszott, hogy a magunk szintjén sokat fejlődtünk. A találkozó második felében voltak buta hibáink, amelyekből a Vasas könnyű gólokat szerzett, és nekünk is akadtak rossz passzaink és lövéseink, de az összkép így is pozitív. Külön szeretnék gratulálni Lakatos Somának, aki tizenöt évesen élete első élvonalbeli mérkőzésén játszott.